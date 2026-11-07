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Italijanska policija zaplenila je 84 kilograma kokaina, pronađenog u automobilu u Napulju, a kako je procenjeno, njegova ulična vrednost je najmanje tri miliona evra.

Drogaje otkrivena kada je policija prilikom redovne kontrole u naselju Skampia, otkrila parkiran automobil, ukraden 17. oktobra i kada su prilikom pretresa vozila otkrili dve velike kese sa 71 vakuumski zapakovanim blokom kokaina, prenosi agencija AdnKronos.

Kako se navodi utvrđeno je da je težina kokaina 84 kilograma, a istraga je u toku.

(Kurir.rs/Tanjug)

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