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Evropske bezbednosne i obaveštajne službe istražuju da li Rusijastoji iza koordinisanih anonimnih dojava o bombama upućenih ove nedelje evropskim avio-kompanijama, zbog kojih su desetine aviona prizemljene, piše danas list Fajnenšel tajms (FT).

Iako pojedini pripadnici evropske obaveštajne zajednice smatraju da je Rusija najverovatniji krivac, zvaničnici upozoravaju da je potrebno još mnogo rada kako bi odgovornost mogla pouzdano da se utvrdi, navodi FT.

Kako je navedeno, istraga bi mogla da potraje, a moguće je i da ne dovede do konačnog zaključka.

Istražitelji ocenjuju da su pretnje uputili proruski aktivisti ili hakerske grupe, ali za sada nije jasno da li su ruske obaveštajne službe usmeravale, podsticale ili odobravale njihove aktivnosti.

U avionima koji su bili meta dojava nije pronađen eksploziv, a u incidentima nije uočen jasan obrazac.

Foto: Sebastian Willnow/DPA

Pretnje su ove nedelje upućene i irskim medijskim kućama.

Prema ocenama istražitelja, cilj takvih aktivnosti je izazivanje poremećaja u svakodnevnom životu, uznemiravanje javnosti i podrivanje poverenja u sposobnost vlada da zaštite građane.

Obaveštajni zvaničnici ne smatraju da postoji neposredna pretnja evropskoj avijaciji, ali upozoravaju da je civilni vazdušni saobraćaj pogodan za izazivanje poremećaja.

Lažne dojave o bombama ranije su korišćene i u kampanjama za koje se sumnjalo da su povezane sa Rusijom.

U oktobru 2023. godine, više od 1.500 neosnovanih dojava o bombama upućeno je školama i vrtićima u Litvaniji.