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Island ne vidi potrebu za obnavljanjem stalnog prisustva američkih vojnih snaga na svojoj teritoriji, jer rotaciono raspoređivanje savezničkih trupa u okviru NATO-a pruža dovoljne bezbednosne garancije u uslovima pojačanih geopolitičkih tenzija, izjavila je danas islandska premijerka Kristin Frostadotir.

"Veoma smo otvoreni za dolazak dodatnih savezničkih snaga na Island u okviru NATO-a, čiji smo deo, tako da ne smatram da smo u situaciji u kojoj nam je potrebno stalno vojno prisustvo", rekla je Frostadotir u intervjuu za televiziju Blumberg, odgovarajući na pitanje da li bi američki vojnici jednog dana mogli ponovo da budu stacionirani u vazduhoplovnoj bazi Keflavik.

Ona je navela da Island poslednjih godina ima stabilne odnose sa Vašingtonom, ali da je nastojanje američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad Grenlandom predstavljalo težak trenutak za tu zemlju.

Ipak, kako je ocenila, jedna od pozitivnih posledica te situacije jeste povećana pažnja međunarodne zajednice prema Arktiku.

"Nastavićemo da razmatramo dodatne sporazume i mogućnosti za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekla je islandska premijerka.

Ona je navela da je vlada nedavno pokrenula novu državnu kompaniju "Tunel i most", zaduženu za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata.

Island, prema njenim rečima, takođe želi da privuče investicije u izgradnju data centara i drugih industrijskih postrojenja koja mogu da koriste obilje hidroenergije i geotermalne energije kojima zemlja raspolaže.

"Ljudi moraju da vide da se stvari realizuju i da se nešto gradi", poručila je Frostadotir.

Island, koji ima oko 400.000 stanovnika i nema sopstvenu vojsku, oslanja se na bezbednosne aranžmane sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om.

Američke snage bile su stalno prisutne na ostrvu do 2006. godine, kada su povučene u okviru šireg smanjenja američkog vojnog prisustva u inostranstvu.

Island se, pojašnjava Blumberg, nalazi na strateški važnom položaju u severnom Atlantiku, u okviru takozvanog GIUK koridora, koji obuhvata morsko područje između Grenlanda, Islanda i Velike Britanije.