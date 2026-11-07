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Američki senator iz američke savezne države Vermont Berni Sanders pozvao je danas demokrate u novom sazivu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država da obustave finansiranje rata protiv Irana, ocenivši da je sukob nezakonit i neustavan i da je već izazvao veliki broj ljudskih žrtava i ogromne finansijske troškove.

"Taj rat možemo da zaustavimo ne samo usvajanjem rezolucija već i obustavljanjem njegovog finansiranja. To je način na koji se to radi", rekao je Sanders za CNN.

On je naveo da je u sukobu poginulo 19 američkih vojnika, dok su hiljade muškaraca, žena i dece izgubile život u Iranu i susednim zemljama.

Sanders je takođe istakao da je rat američke poreske obveznike koštao stotine milijardi dolara.

Nezavisni senator iz Vermonta, koji u Senatu sarađuje sa Demokratskom strankom, ocenio je prethodno u objavi na društvenim mrežama da su američki birači na nedavnim međuizborima poslali "jasnu poruku" da žele okončanje rata.

U Sjedinjenim Američkim Državama 3. novembra održani su izbori za Kongres na kojima je Demokratska stranka osvojila najviše predstavnika u Senatu i Predstavničkom domu.

Demokrate su na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 254 mesta u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Kada je reč o izboru guvernera američkih saveznih država, demokratski kandidati su pobedili u 28 država, a republikanci u 20.