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Sledeća predsednica Nemačkenajverovatnije će biti sadašnja predsednica Bavarskog pokrajinskog parlamenta Ilze Ajgner, preneo je sinoć "Bild", pozivajući se na dva visoka zvaničnika nemačke konzervativne stranke Hrišćansko-demokratske unije (CDU).

Ajgner će za tu funkciju predložiti CDU i Socijaldemokratska partija (SPD), koja pripada levom centru, a ta odluka biće zvanično objavljena u ponedeljak.

1/4 Vidi galeriju Ilze Ajgner Foto: PHILIPP GUELLAND/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA, RONALD WITTEK/EPA

Bavarski premijer i lider CSU-a Markus Zeder predložio je Ajgner za kandidatkinju još u aprilu. Premijer pokrajine Brandenburg iz redova SPD-a, Ditmar Vojtke, opisao je Ajgner kao "savršenu kandidatkinju" koja nemačku politiku poznaje "u prste".

Ajgner je članica Hrišćansko-socijalne unije (CSU), bavarske sestrinske stranke CDU, koju predvodi kancelar Fridrih Merc. U periodu između 2008. i 2013. ona je obavljala funkciju ministarke poljoprivrede.

CDU i CSU u Bundestagu čine zajednički poslanički blok, a u Evropskom parlamentu su deo Evropske narodne partije. Iako CSU dugo dominira bavarskom politikom, iz njenih redova nikada nije potekao nijedan nemački kancelar niti predsednik.

Funkcija predsednika Nemačke je uglavnom ceremonijalnog karaktera, dok politički program vlade određuje kancelar.

Nemačka do sada nikada nije imala ženu na mestu predsednika (saveznog predsednika/Bundespräsident), pošto su svih 12 dosadašnjih predsednika u 77-godišnjoj istoriji Savezne Republike Nemačke bili muškarci.