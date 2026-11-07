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Ruske uzvratne mere, kao odgovor na nedavno proterivanje njenih diplomata iz austrijske prestonice, biće srazmerne, ali bolne za Beč, izjavio je za TASS zamenik ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski.

Diplomata je napomenuo da su svi neprijateljski potezi austrijskih vlasti prema Rusiji "uvek nailazili, i nailaziće, na srazmeran odgovor ruske strane. To će neminovno biti bolno za Beč, ali to nikako nije naš izbor."

Dana 23. oktobra, četiri ruske diplomate proglašena su u Austriji za "persona non grata" (nepoželjne osobe) i naloženo im je da napuste zemlju.

Trojica su radila u Ambasadi Rusije u Beču, dok je četvrti bio u ruskoj delegaciji pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), gde se bavio vojnom bezbednošću i kontrolom naoružanja.

Obaveštajne službe su ih povezale sa špijunskim operacijama, navodi agencija Asoišejted pres (AP).