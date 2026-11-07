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Neprijatelj neće moći da spreči Iran da proizvodi i modernizuje oružje ni na trenutak, izjavio je danas portparol Islamske revolucionarne garde (IRGC), brigadni general Hosein Mohebi, i najavio da će, ukoliko dođe do trećeg talasa sukoba sa neprijateljem, otkriti "dostignuća koja će iznenaditi svet" - novo oružje iranskih Vazduhoplovnih snaga.

"Postoji i oružje koje će biti otkriveno i operativno u slučaju trećeg talasa obnove sukoba sa neprijateljem, oružje koje će iznenaditi ceo svet", najavio je Mohebi na konferenciji za novinare uoči nedelje iranskog Vazduhoplovstva, prenosi agencija IRNA.

Kao jedno od dostignuća Vazduhoplovnih snaga IRGC-a otkrio je postojanje podzemnih raktnih gradova i istakao da su nastali zahvaljujući fleksibilnoj sposobnosti za nastavak proizvodnje raketa i dronova tokom ratnog vremena i pod neprijateljskim bombardovanjem.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Sa ovom fleksibilnošću, bili smo u mogućnosti da brzo premestimo proizvodnju raketa sa površine u podzemlje. Sada, sa autohtonim znanjem i ogromnom i raznovrsnom geografijom Irana, i koristeći ovu mogućnost, bili smo u mogućnosti da stvorimo 'grad za proizvodnju raketa ispod površine'. To je omogućilo nastavak proizvodnje tokom ratnog vremena i pod bombardovanjem", rekao je portparol IRGC.

Neprijatelj, naglasio je, broji iranske rakete, verujući da će uskoro ponestati, ali nije bio svestan te mogućnosti.

Mohebi je dodao da su, zahvaljujući tehnologiji koju koriste, doveli do toga da moderna protivvazdušna odbrana neprijatelja Irana, uključujući sisteme THAAD i "patriot", postane neefikasna.