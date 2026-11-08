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Vlasti Haitijasaopštile su da je ubijen vođa bande Matijas Sentil u napadu dronom u predgrađuPort-o-Prensa. Premijer Haitija, Aliks Didije Fils-Em objavio je na platformi X da je sada "jedan vođa bande manje".

- Borba za oslobađanje zemlje iz kandži bandita nastavlja se odlučno - naveo je Fils-Em.

U izveštaju Nacionalne mreže za odbranu ljudskih prava, u koji je Rojters imao uvid, navodi se da je Sentil zadobio teške povrede abdomena tokom napada dronom u četvrti Boston, koja se nalazi na periferiji Port-o-Prensa i pod kontrolom je bandi.

Napad se dogodio u četvrtak uveče, a Sentil je preminuo narednog dana tokom lečenja.

Agencija navodi da ubistvo Sentila predstavlja jedan od najvećih udaraca rukovodstvu bandi na Haitiju od 2024. godine, dok je u toku pojačana bezbednosna operacija u kojoj učestvuju haićanske vlasti i nedavno raspoređeni salvadorski vojnici.

Oko 2.000 salvadorskih vojnika raspoređeno je na Haitiju od prošlog meseca, nakon zasede u kojoj su nestala četiri pripadnika salvadorskog kontingenta međunarodnih snaga Ujedinjenih nacija.