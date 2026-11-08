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Nemačka stranka Alternativa za Nemačku (AfD)protivi se isporuci krstarećih raketa "taurus" Ukrajini i poziva na sprečavanje njihovog transfera, izjavio je za ruski list "Izvestija" poslanik te stranke u Bundestagu Štefen Kotre.

- Redovno ovo iznosimo u našim govorima u parlamentu. Do danas nema javno potvrđenih dokaza da su takve isporuke bile. Međutim, pošto savezna vlada drži detalje o isporukama oružja u tajnosti, mogućnost takvih priprema ne može potpuno da se isključi - rekao je Kotre.

Nemačka raketa Taurus Foto: EPA/South Korean Defense Ministry, ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Viši istraživač Instituta za međunarodne odnose Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose (MGIMO) Artem Sokolov rekao je da bi takve rakete mogle da budu korišćene samo uz pomoć trupa Bundesvera, što bi direktno uvuklo Nemačku u sukob u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, malo je verovatno da će nemačko rukovodstvo preduzeti takav korak u sadašnjim okolnostima.

nemačka vojska Foto: Shutterstock

AfD se protivi isporuci raketa "taurus" Kijevu, koje imaju zvanični domet od 500 kilometara, nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskinajavio da želi da ih nabavi od Nemačke za napade na ruske ciljeve.

(Kurir.rs/Tanjug)

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