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Peking je prvi put potvrdio da su u toku razgovari o sastanku između kineskog lidera Si Đinpinga, američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, preneo je danas AP.

"Ukoliko se dogodi, ovaj sastanak bi bio istorijski. Međutim, stručnjaci kažu da je malo verovatno da će trojica lidera razgovarati o bilo čemu suštinskom, s obzirom na to da su njihovi interesi suprotstavljeni, već bi se okupili radi fotografisanja", navodi ta agencija.

Direktorka programa za Kinu u Stimson centru Sun Jun kazala je da još uvek nisu poznati detalji susreta.

Ona je rekla da bi Rusija verovatno iskoristila samit kako bi približila Kinu i SAD moskovskim stavovima o Ukrajini.

"Kina će morati da upravlja ruskim manipulacijama. Takođe, ne bi trebalo da ulazi u pregovore o kontroli naoružanja, niti u rasprave o Ukrajini ili Iranu, osim kroz svoj diplomatski refren da je mir važan i da ratove treba okončati", rekla je ona.

Foto: AP Evan Vucci, AP Anton Vaganov, EPA Paolo Aguilar, Shutterstock

Peking je domaćin ovogodišnjeg samita lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), grupacije od 21 člana koja obuhvata SAD i Rusiju.

Očekuje se da će Tramp otputovati u Šenžen kako bi se po treći put ove godine sastao sa Sijem, radi očuvanja trgovinskog primirja koje treba da istekne u januaru.

Tokom boravka u Kini, Tramp je izjavio da bi bio zainteresovan da se sastane sa Sijem i Putinom kako bi razgovarali o kontroli nuklearnog naoružanja, dok je Putin usredsređen na razgovore o ratu u Ukrajini bez Kijeva za pregovaračkim stolom.

Mao Ning, portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavila je na ovonedeljnoj konferenciji za novinare u Pekingu da je Kina u komunikaciji sa relevantnim stranama u vezi sa sastankom trojice šefova država.

Još uvek nisu utvrđeni detalji, ali se susret trojice lidera očekuje ovog meseca na marginama regionalnog samita u južnom kineskom gradu Šenženu.

Samit APEK-a biće održan u Šenženu 18. i 19. novembra.