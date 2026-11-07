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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je predstojeće kadrovske promene u Oružanim snagama Ukrajine.

"Glavnokomandujući Mihailo Drapatij i ja pripremamo kadrovske odluke u Oružanim snagama Ukrajine. Želim da zahvalim svima koji služe Ukrajini! I, molim vas, čuvajte se, s obzirom na pretnju od raketnih napada. Hvala vam".

Zelenski nije izneo dodatne informacije o tim promenama.

Kurir.rs/Agencije

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