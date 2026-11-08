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Američke obaveštajne službe obavestile su administraciju američkog predsednika Donalda Trampa da je Alis Huang, direktorka azijske tehnološke kompanije "Megaspeed International", navodno radila za kinesku obaveštajnu službu i prikupljala informacije o direktoru kompanije Nvidia Džensenu Huangu, sa kojim je bila bliska, objavio je Njujork tajms (NYT), pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema tvrdnjama lista, Alis Huang je radila za kinesko Ministarstvo državne bezbednosti, koje je nastojalo da prikupi dodatne informacije o američkim čipovima za veštačku inteligenciju i eventualno utiče na to da Nvidia omogući Kini pristup svojim najnaprednijim poluprovodnicima.

Džensen Huang Foto: Shutterstock

Nije poznato kada i na koji način je upoznala direktora Nvidije, dok mediji navode da američki zvaničnici veruju da je njihov odnos bio ljubavne prirode.

Prema pisanju Njujork tajmsa, američki zvaničnici saznali su za optužbe na osnovu obaveštajnog memoranduma, u kojem su iznete informacije o nadzoru američkih službi nad Alis Huang.

Slučaj je dobio dodatni značaj nakon međuizbora u SAD ove nedelje, na kojima su demokrate osvojile kontrolu nad Kongresom, dok republikanci takođe ispituju veze direktora Nvidije sa osobom za koju se sumnja da je kineska agentkinja.

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp u crno-beloj kombinaciji na državnoj večeri za Si Đinpinga u Beloj kući Foto: Shen Hong / Xinhua News / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Odbor Predstavničkog doma američkog Kongresa za Kinu saopštio je da je Džensenu Huangu uputio pismo kojim traži njegovo učešće na zajedničkom sastanku iza zatvorenih vrata.

U saopštenju odbora navodi se da se u pismu izražava zabrinutost zbog Huangovih kontakata sa Alis Huang, direktorkom kompanije "Megaspeed", koja je u medijima predstavljena kao osoba povezana sa kineskim obaveštajnim službama, kao i zbog bezbednosnih procedura kompanije u zaštiti od špijunaže stranih država.

"Megaspeed" je deo Nvidijine mreže partnera za klaud usluge, pojašnjava Blumberg.

Kompanija sa sedištem u Singapuru kupuje opremu od Nvidije i iznajmljuje računarske kapacitete programerima i kompanijama koje razvijaju veštačku inteligenciju.

Džensen Huang je prošle nedelje branio poslovnu saradnju sa kompanijom "Megaspeed", ocenivši je kao "normalnu i neuobičajenu ništa više od toga", uz tvrdnju da je Nvidia proverila da li je ta kompanija nelegalno prebacivala njene procesore za veštačku inteligenciju u Kinu.