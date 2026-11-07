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Ruski proratni Telegram kanal "Vojeni Osvedomitelj" objavio je snimak za koji tvrdi da prikazuje ukrajinski napad kopnenim robotskim sistemima na ruske položaje u okolini Limana.

Prema navodima ovog kanala, u napadu je učestvovalo 28 robota iz sastava Trećeg armijskog korpusa ukrajinske vojske.

Prema njihovim tvrdnjama, 18 robota bilo je naoružano sa po dva protivoklopna bacača AT-4, dva su bila opremljena automatskim bacačima granata Mk 19, dok je osam bilo namenjeno samoubilačkim napadima.

Ruski kanal tvrdi da su ruske snage odbile napad dejstvom FPV dronova i bespilotnih letelica koje izbacuju eksplozivna sredstva.

Snimak je objavljen 5. novembra, dok pojedini izveštaji ovaj događaj datiraju na 28. oktobar. Ukrajinska strana nije zvanično potvrdila da se ovaj konkretan napad dogodio.