Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani je danas izjavio da je izložen pretnjama i zastrašivanju pošto su njegovi lični podaci objavljeni na "dark vebu" - šifrovanom delu interneta.

Za to je premijerka Italije Đorđa Meloni okrivila proruske hakere.

"Sajber-kriminalci već danima šire moje lične podatke na dark vebu i traže druge informacije, čime mene i moju porodicu izlažu novim pretnjama i zastrašivanju", naveo je Tajani i dodao da kriminalci nude da plate dodatne podatke o njemu i porodici.

Tajani je dodao da su podaci procureli i u objavi na društvenim mrežama.

Meloni je rekla da pokušaji prodaje poverljivih informacija o vladinim zvaničnicima "izazivaju ozbiljnu zabrinutost" i da se protiv toga "mora delovati s najvećom odlučnošću".

Tajani nije precizirao o kakvoj vrsti informacija je reč, ali je potvrdio da sajber-pretnje i dalje traju.

"Neću dozvoliti da me na bilo koji način zastraše. Nastaviću da radim na odbrani svog ministarstva, kao i Italije, i dodatno ću ojačati veze i saradnju kako bismo se zajedno zaštitili", dodao je on.

Ovih dana su pojačani sajber-napadi na elektronske sisteme širom Evrope, uključujući pretnje bombama velikom broju aviona. Poremećen je rad rashladnih sistema u supermarketima, a množe se i pretnje medijskim kućama i upadi dronova.