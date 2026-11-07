PRETNJE ITALIJANSKOM MINISTRU: Hakeri objavili lične podatke šefa diplomatije na šifrovanom delu interneta
- Antonio Tajani kaže da su mu lični podaci objavljeni na dark vebu, zbog čega je izložen pretnjama i zastrašivanju.
- Đorđa Meloni za napad optužuje proruske hakere i poručuje da se protiv prodaje poverljivih podataka mora odlučno delovati.
Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani je danas izjavio da je izložen pretnjama i zastrašivanju pošto su njegovi lični podaci objavljeni na "dark vebu" - šifrovanom delu interneta.
Za to je premijerka Italije Đorđa Meloni okrivila proruske hakere.
"Sajber-kriminalci već danima šire moje lične podatke na dark vebu i traže druge informacije, čime mene i moju porodicu izlažu novim pretnjama i zastrašivanju", naveo je Tajani i dodao da kriminalci nude da plate dodatne podatke o njemu i porodici.
Tajani je dodao da su podaci procureli i u objavi na društvenim mrežama.
Meloni je rekla da pokušaji prodaje poverljivih informacija o vladinim zvaničnicima "izazivaju ozbiljnu zabrinutost" i da se protiv toga "mora delovati s najvećom odlučnošću".
Tajani nije precizirao o kakvoj vrsti informacija je reč, ali je potvrdio da sajber-pretnje i dalje traju.
"Neću dozvoliti da me na bilo koji način zastraše. Nastaviću da radim na odbrani svog ministarstva, kao i Italije, i dodatno ću ojačati veze i saradnju kako bismo se zajedno zaštitili", dodao je on.
Ovih dana su pojačani sajber-napadi na elektronske sisteme širom Evrope, uključujući pretnje bombama velikom broju aviona. Poremećen je rad rashladnih sistema u supermarketima, a množe se i pretnje medijskim kućama i upadi dronova.
Kurir.rs/Beta