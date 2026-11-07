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Slovački premijer Robert Fico izneo je danas tvrdnju da je referendum o pristupanju te zemlje Evropskoj uniji bio falsifikovan, i da ne bi bilo pristupanja da nije bilo tako.

"Održali smo referendum koji, da nije bio namešten, ne bi bio uspešan. To se mora reći. Razlika je bila toliko mala da su, po mom mišljenju, izvršene određene korekcije kako bi se osiguralo da ishod bude onakav kakav je bio potreban da bi Slovačka odobrila pristupanje ovoj organizaciji", rekao je Fico za televiziju TA3.

Govoreći o atmosferi koja je vladala u Slovačkoj 2004, kada je zemlja pristupila EU, Fico je ocenio da je pristupanje pratio veliki entuzijazam sa jedne strane, ali da je sa druge, rezultat referenduma bio veoma tesan.

Referendum o pristupanju Evropskoj uniji u Slovačkoj održan je u maju 2003. godine, pri čemu je izlaznost bila 52 odsto, a većina je glasala pozitivno o pristupanju.

Slovačka je pristupila Evropskoj uniji 2024.