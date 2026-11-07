Slušaj vest

Nakon smrti Antoana de Masija (29), rođaka kneza Alberta II, policijski istražitelji u Monaku rade punom parom.

Utvrđeno je da je, u ranim satima 25. oktobra, oko 3.00 ujutru, De Masi pao sa visine od 13 metara sa platoa koji se nalazi uz Bulevar Larvoto. Međutim, u ovom slučaju postoji nekoliko nedoslednosti, piše nemački Bild.

Zahvaljujući nadzornim kamerama, policija Kneževine uspela je da rekonstruiše kretanje mladog rođaka porodice Grimaldi u njegovim poslednjim trenucima.

Na svega dva kvadratna kilometra teritorije Monaka postavljeno je 1.387 kamera, ali, što je neobično, ne postoji video-zapis njegovih poslednjih trenutaka. Antoan de Masi je pao sa visine od 13 metara, pri čemu je završio u velikoj žardinjeri iza jednog luksuznog stambenog kompleksa.

U trenucima pre pada, s njim je bio 42-godišnji preduzetnik iz Ukrajine, koji se sada nalazi u pritvoru.

Kamere zabeležile kretanje neposredno pre tragedije

Šta se do sada zna o toj kobnoj noći? Antoan de Masi je bio na rođendanskoj proslavi prijatelja u poznatom klubu "Sass’ Café", koji se nalazi u prestižnoj Aveniji princeze Grejs, u blizini čuvene plaže Larvoto. Prema informacijama do kojih je došao list "Bild", De Masi je konzumirao znatnu količinu alkohola.

1/5 Vidi galeriju Monako Foto: Angelo Cavalli / robertharding / Profimedia, Ruth Tomlinson / robertharding / Profimedia, Sergio Pitamitz / robertharding / Profimedia

Iako je njegov automobil, navodno, bio parkiran u podzemnoj garaži, Antoan se uputio uz stepenice ka Bulevaru Larvoto, glavnoj saobraćajnici koja prolazi iznad Avenije princeze Grejs.

Monako je izgrađen na strmim padinama; mnoge ulice se nalaze jedna iznad druge, a povezane su stepeništima, pokretnim stepenicama i javnim liftovima. Kada je stigao do Bulevara Larvoto, Antoan je skrenuo desno i, nakon nekoliko koraka, došao do malog platoa, gde je, po svemu sudeći, naišao na Ukrajinca. Odjednom, začuo se snažan prasak...

Istražitelji su osumnjičenog uhapsili 26. oktobra. Sigurnosne kamere su zabeležile kako se on nalazi u društvu Antoana de Masija. Ukrajinac je, navodno, tvrdio da je te noći izašao iz svog stana kako bi na ulici popušio džoint.

Tom prilikom naišao je na dezorijentisanog Antoana de Masija i ponudio da pozove hitnu pomoć. Međutim, rođak princa Alberta navodno je zatražio pomoć da sedne na klupu u parku. Osumnjičeni tvrdi da mu je pomogao, nakon čega se vratio kući. Izjavio je da se nije okretao, čak ni kada je na putu ka kući čuo glasan prasak.

"Mrtvi ugao"

Da li je taj prasak mogao biti zvuk udara Antoana de Masija o tlo? To ostaje nejasno. Iza ograde i gustog rastinja na toj lokaciji nalazi se strmina. Antoan je pao iza stambenog kompleksa koji se nalazi ispred Bulevara di Larvoto. Tačne okolnosti događaja još uvek nisu utvrđene, iako su sigurnosne kamere zabeležile celu Antoanovu putanju (u dužini od oko 350 metara), ovo konkretno mesto nije pokriveno.

Reč je o "mrtvom uglu". Istražitelji se suočavaju sa misterijom. Da li je Antoan stradao usled nesrećnog koraka? Ograda na tom mestu je visoka, a velike žardinjere iza nje su široke. Da li je možda gurnut? Ako jeste, to ne bi bio nimalo lak poduhvat.

Osumnjičeni odbija da da izjavu

U intervjuu za italijanski list "Korijere dela sera", Antoanov otac, baron Kristijan de Masi, isključio je mogućnost da je smrt njegovog sina bila posledica nesrećnog slučaja ili samoubistva. On je time podstakao dalje glasine.

Muškarac ukrajinskog porekla, sada je optužen za nepružanje pomoći i ubistvo iz nehata. On negira optužbe i, prema navodima, odbio je da da izjavu tokom naknadnog ispitivanja. Ovaj biznismen navodno živi u Monaku još od detinjstva i nema kriminalni dosije.