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U Pojasu Gaze danas su poplavljene hiljade šatora raseljenih Palestinaca nakon obilnih padavina, saopštila je Civilna zaštita u toj enklavi, navodeći da je za samo 10 sati primila oko 1.500 poziva za pomoć.

1/7 Vidi galeriju Gaza POjas Gaze poplava Foto: Ramez Habboub/JNA via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

U saopštenju se navodi da je kiša, praćena olujom, počela da pada u Pojasu Gaze rano jutros, dok je nivo vode na nekoliko lokacija za smeštaj raseljenih dostigao visinu od 30 do 40 centimetara.

Portparol Civilne zaštite Mahmud Basal rekao je da je nekoliko prihvatnih centara potpuno poplavljeno i da su najugroženiji prevremeno rođene bebe, starije osobe i bolesni.

Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Oluja je takođe izazvala urušavanja zgrada koje su bile oštećene tokom izraelskih napada na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine.

Video-snimci iz šatorskih kampova u gradu Gazi, Kan Junisu i Deir el Balahu prikazuju porodice kako gaze kroz vodu do članaka, natopljene dušeke i ćebad, kao i decu koja bosa stoje u lokvama blata.

Komitet za vanredne situacije u Gazi saopštio je da se više od milion raseljenih osoba suočava sa opasnostima koje donosi zima i da je ovoj teritoriji hitno potrebno oko 200.000 šatora, kao i oprema za grejanje.