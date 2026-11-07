IRAN OBJAVIO SNIMAK IZ SVOJIH VOJNIH TUNELA! Pogledajte kakvom tehnikom raspolaže Iranska revolucionarna garda (VIDEO)
Iranski državni mediji objavili su snimak za koji tvrde da prikazuje podzemne tunele mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) na jugu zemlje.
U hodnicima se vide kamioni sa lanserima i kontejnerima za projektile. Iranski izvori navode da se u kompleksu čuvaju protivbrodske rakete i brzi čamci.
Na snimku se vidi i Abdolah Hadži-Sadeki, predstavnik iranskog vrhovnog vođe pri IRGC-u, kako obilazi kompleks u pratnji vojnih zvaničnika. U odvojenim kadrovima prikazano je lansiranje projektila, ali nije potvrđeno da su ti prizori zabeleženi tokom obilaska.
Tačna lokacija tunela i datum nastanka snimka nisu nezavisno potvrđeni.
Snimak je objavljen dan nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele ograničene udare na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.
Jedan američki zvaničnik opisao ih je kao odbrambene napade i rekao da oni ne znače povratak velikim borbenim operacijama protiv Irana.
Nije potvrđeno da je objavljivanje snimka povezano sa tim napadima.
(Kurir.rs/Index.hr)