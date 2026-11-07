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Iranski državni mediji objavili su snimak za koji tvrde da prikazuje podzemne tunele mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) na jugu zemlje.

U hodnicima se vide kamioni sa lanserima i kontejnerima za projektile. Iranski izvori navode da se u kompleksu čuvaju protivbrodske rakete i brzi čamci.

Na snimku se vidi i Abdolah Hadži-Sadeki, predstavnik iranskog vrhovnog vođe pri IRGC-u, kako obilazi kompleks u pratnji vojnih zvaničnika. U odvojenim kadrovima prikazano je lansiranje projektila, ali nije potvrđeno da su ti prizori zabeleženi tokom obilaska.

Tačna lokacija tunela i datum nastanka snimka nisu nezavisno potvrđeni.

Snimak je objavljen dan nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele ograničene udare na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.

Jedan američki zvaničnik opisao ih je kao odbrambene napade i rekao da oni ne znače povratak velikim borbenim operacijama protiv Irana.