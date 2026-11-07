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U ruskim napadima iz vazduha na Ukrajinu prošle noći ranjeno je najmanje devet osoba, među kojima i jedno dete, a u Kijevu su oštećeni stambeni i poslovni objekti, kao i energetska infrastruktura, saopštile su vlasti.

Napadi su izazvali prekide u snabdevanju električnom energijom i vodom u Kijevu i više drugih regiona uoči nove runde pregovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, koja je najavljena za utorak u Abu Dabiju.

Po rečima predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Rusija je tokom noći ispalila 36 balističkih raketa na Kijev i okolinu, dok je napad uključivao i 172 drona iznad Kijeva i još 12 ukrajinskih regiona.

Ministarstvo energetike Ukrajine saopštilo je da su oštećene mreže za prenos električne energije iz nuklearnih elektrana prema Kijevu i centralnim delovima zemlje, kao i više drugih energetskih postrojenja.

Najveći problemi u snabdevanju zabeleženi su u Kijevskoj i Žitomirskoj oblasti, kao i u istočnim regionima Harkova, Donjecka i Dnjepropetrovska.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da su u toku radovi na popravci Severnog mosta, koji povezuje grad s velikim stambenim naseljima na istočnoj obali reke Dnjepar. Most, dug 816 metara, prethodno je bio zatvoren zbog napada.