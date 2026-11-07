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protesti u Parizu u Francuskoj

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Na protestima koji se održavaju danas u Francuskojzabeležen je značajan pad učesnika u odnosu na prošlu subotu, pošto je do 14 časova 7.000 ljudi učestvovalo na 68 skupova, dok je 31. oktobra bilo 15.000 učesnika na 65 okupljanja, rekao je izvor blizak francuskom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Izvor je naveo da je trenutno situacija na teritoriji cele Francuske uglavnom mirna i pod kontrolom, a da je privedeno 18 osoba, među kojima i dvoje pripadnika pokreta "Žuti prsluci", dok je prošle subote privedeno 27 osoba do 14 časova, prenosi Figaro.

Kao i prethodnog vikenda, okolne ulice oko Jelisejske palate zatvorene su za pešake i vozila.

Oko stotinu pripadnika pokreta "Žuti prsluci" okupilo se danas na Trgu Konkord u Parizu, uprkos zvaničnoj zabrani okupljanja.

Istovremeno je jedan od predvodnika tog pokreta priveden ispred Narodne skupštine, kao i portparol pokreta Azelma Sigo.

1/5 Vidi galeriju Francuska protesti Foto: Emma Da Silva/AP, Jean-Francois Badias/AP

Policija je saopštila da je opkolila demonstrante, od kojih većina nije nosila žute prsluke, na trgu koji se nalazi na donjem delu Jelisejskih polja.

Na protestima u Francuskoj 24. oktobra bilo je 37.000 učesnika, dok je 17. oktobra učestvovalo 67.000 demonstranata.

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra kada su učenici srednjih škola i studenti pokrenuli blokade škola i fakulteta zbog loših uslova školovanja, nedostatka nastavnog osoblja i pretrpanih učionica.

Protesti su prerasli u masovni društveni pokret zbog visokih troškova života, inflacije i rasta cena goriva, energenata i hrane, pa su im se pridružili radnički sindikati, penzioneri i pokret "Žuti prsluci".