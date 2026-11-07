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KRVAVI NAPAD U POLJSKOJ: Naoružani napadač otvorio vatru na glavnom trgu, ima mrtvih i ranjenih! (VIDEO)
- Hitne službe i policija su odmah izašle na lice mesta, a u toku je istraga o okolnostima napada.
- Poljski premijer Donald Tusk rekao je da ga Ministarstvo unutrašnjih poslova redovno obaveštava o slučaju.
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Dve osobe su poginule nakon što je naoružani čovek otvorio vatru na glavnom trgu u Krakovu, u Poljskoj.
Najmanje još deset ljudi je povređeno u incidentu.
Hitne službe su odmah izašle na lice mesta, a u tom području je prisutno veliko policijsko prisustvo.
Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je obavešten i da je pokrenuta policijska istraga.
"Ministar unutrašnjih poslova me stalno obaveštava o situaciji u Krakovu nakon tragične pucnjave. Policija istražuje pozadinu i sve okolnosti napada", rekao je Tusk.
Kurir.rs/Agencije
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