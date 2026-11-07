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Dve osobe su poginule nakon što je naoružani čovek otvorio vatru na glavnom trgu u Krakovu, u Poljskoj.

Najmanje još deset ljudi je povređeno u incidentu.

Hitne službe su odmah izašle na lice mesta, a u tom području je prisutno veliko policijsko prisustvo.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je obavešten i da je pokrenuta policijska istraga.

"Ministar unutrašnjih poslova me stalno obaveštava o situaciji u Krakovu nakon tragične pucnjave. Policija istražuje pozadinu i sve okolnosti napada", rekao je Tusk.

Kurir.rs/Agencije

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