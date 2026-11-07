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Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharovaizjavila je danas da vojna vežba "koalicije voljnih", čiji je početak zakazan u Poljskoj uoči održavanja trilateralnog sastanka o Ukrajini u Abu Dabiju, potvrđuje ispravnost evropskog odsustva na tom sastanku.

"Takođe je simbolično da ove vežbe počinju uoči nastavka konsultacija o rešavanju sukoba između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Abu Dabiju. Ovo još jednom potvrđuje da Evropljanima nije mesto za pregovaračkim stolom", rekla je Zaharova, preneo je Interfaks.

Ona je ocenila da zapadne zemlje i dalje nisu spremne da uzmu u obzir legitimne bezbednosne zabrinutosti Rusije i da nastavljaju da eskaliraju situaciju.

"London i Pariz se nadaju da će obezbediti uporište za sukob sa Ruskom Federacijom i naneti vojni poraz našoj zemlji raspoređivanjem 'multinacionalnih snaga' u Ukrajini", navela je Zaharova.

Ona je ukazala da je razmeštanje stranih vojnih kontingenata u Ukrajini potpuno neprihvatljivo, uključujući raspoređivanje u okviru takozvane "koalicije voljnih" ili pod pokroviteljstvom bilo kojih drugih udruženja.

Foto: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Zaharova je navela da bi raspoređivanje stranih vojnih kontingenata u Ukrajini "de fakto značilo vojnu intervenciju i namerno projektovanje dodatnih pretnji po bezbednost Rusije".

"Ruske oružane snage smatraju bilo koje vojne jedinice u Ukrajini legitimnim metama, sa svim pratećim rizicima i posledicama", poručila je Zaharova.

Ona je rekla da će odgovornost za eskalaciju u potpunosti pasti na one koji generišu "sve nove vojne avanture protiv Rusije".

Zaharova je ocenila da su to samo bezuspešni pokušaji da se postigne strateški poraz Rusije.

Prva vojna vežba "koalicije voljnih" u punom obimu biće održana u Poljskoj od 9. do 22. novembra.

Prema podacima Ministarstva odbrane Velike Britanije, učestvovaće 11 zemalja: Francuska, Velika Britanija, Estonija, Litvanija, Nemačka, Holandija, Španija, Švedska, Belgija i Poljska.

Očekuje se učešće ukupno 2.800 vojnika.

Trilateralni sastanak u Abu Dabiju na kojem će učestvovati predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije biće održan 10. i 11. novembra.