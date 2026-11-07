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Prema policijskim izvorima i snimcima sa društvenih mreža, napadač je nosio vojnu maskirnu uniformu i pucao iz duge vojne puške. Svedoci i hitne službe potvrdili su da je pucao iz vozila u pokretu dok je ulazio na Glavni trg, jednu od najposećenijih turističkih atrakcija u samom centru drugog po veličini poljskog grada, udaljenog oko 250 kilometara od Varšave.

Više od 12 povređenih

Na terenu interveniše mnogo ekipa hitne pomoći, a angažovan je i medicinski helikopter kako bi se zbrinulo više od 12 povređenih osoba. Gradsko veće Krakova pozvalo je građane i posetioce da strogo slede uputstva službenih lica, ne prilaze zonama operacije i u slučaju opasnosti odmah pozovu broj 112.

Napad je potresao poljski državni vrh i međunarodnu zajednicu. Predsednik Poljske Karol Navrocki izrazio je duboku zabrinutost i saučešće porodicama žrtava, poručivši da je bezbednost poljskih građana apsolutni prioritet. Navrocki je potvrdio da je šef Ureda za nacionalnu bezbednost (BBN) odmah krenuo ka Krakovu i da od nadležnih službi očekuje potpuno rasvetljavanje svih okolnosti.

Predsednik vlade Donald Tusk i potpredsednik vlade Vladislav Kosinjak Kamiš objavili su na mreži X da ih ministar unutrašnjih poslova i regionalni zvaničnici redovno izveštavaju o razvoju događaja. Kosinjak Kamiš je naglasio da su ovo izuzetno teški trenuci za stanovnike Krakova i celu Malopoljsku oblast.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

Oglasio se i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Poljskoj Tom Rouz, nazvavši napad divljačkim i smrtonosnim činom koji je narušio mir u zemlji, uz poruku da SAD čvrsto stoje uz Poljsku.

Najmanje 5 mrtvih

Najmanje pet osoba ubijeno u pucnjavi u Krakovu.

Najmanje pet osoba je ubijeno, a desetak je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu popodne na glavnom gradskom trgu u Krakovu, jednom od najvećih poljskih gradova. Među povređenima ima i policajaca, saopštila je policija Malopoljske oblasti.

Prema prvim informacijama policije, napadač je oko 15 časova po lokalnom vremenu automobilom došao na Glavni trg, nakon čega je iz vozila počeo nasumično da puca na prolaznike.

Policija je uzvratila vatru i ranila napadača, koji je potom prevezen u bolnicu. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Gradske vlasti Krakova potvrdile su da su hitne službe intervenisale na glavnom gradskom trgu, dok je policijska operacija pokrenuta i u Ulici Dietla.

"Pucano je na Glavnom trgu. Hitne službe su već na terenu. Policija takođe sprovodi operaciju u Ulici Dietla. Čekamo zvaničnu potvrdu razmera incidenta, uključujući informacije o broju povređenih", objavile su gradske vlasti na društvenim mrežama.

Stanovnici i posetioci su pozvani da izbegavaju područje gde se odvija policijska intervencija.

Prve informacije poljskih medija govorile su o dvoje poginulih i deset ranjenih, ali je policija naknadno objavila da je broj poginulih porastao na pet, javlja BBC.