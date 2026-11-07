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Policajac puca na napadača u maskirnoj uniformi tokom intervencije nakon smrtonosne pucnjave na glavnom trgu u Krakovu, a zatim pada na zemlju.

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Na društvenim mrežama pojavio se dramatičan snimak policijske intervencije nakon današnje pucnjave na glavnom gradskom trgu u poljskom Krakovu, u kojoj je poginulo pet osoba, a više od deset je povređeno. Snimak je objavio i poljski portal Niezależna.pl, navodeći da prikazuje trenutak u kojem policajac puca na napadača.

Na snimku se vidi policajac koji stoji iznad muškarca u maskirnoj odeći i puca prema njemu. Nedugo zatim i policajac pada na tlo, verovatno i sam ranjen.

Policija potvrdila da je napadač ranjen i uhapšen

Poljska policija potvrdila je da je napadač tokom intervencije ranjen i uhapšen.

"U incidentu na glavnom trgu poginulo je pet osoba, a više od deset je povređeno. Policajci su ranili počinioca i trenutno ga prevoze u bolnicu. Intervencija službi na mestu događaja još traje", saopštila je policija.

Policija je takođe potvrdila da među povređenima ima policijskih službenika, ali zasad nije objavila detalje o njihovim povredama.

Automobilom ušao na trg i počeo da puca

Napad se dogodio oko 15 časova u istorijskom centru Krakova, jednom od najposećenijih turističkih područja u Poljskoj.

Prema saopštenju policije, muškarac je automobilom ušao na glavni gradski trg i počeo da puca na slučajne prolaznike.

"U toku je policijska akcija na glavnom trgu u Krakovu. Oko 15 časova muškarac je iz automobila kojim je ušao na trg počeo da puca na slučajne prolaznike. Počinilac je uhapšen", saopštila je policija.

Prve informacije govorile su o dvoje poginulih, ali je policija naknadno potvrdila da je broj mrtvih porastao na pet.