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Jedan ribolovac snimio je u Bodenskom jezeru grupu somova, čije neobično ponašanje je zbunilo naučnike, budući da se ove ribe, koje su inače poznate kao samotnjaci, okupljaju u velike grupe, preneli su danas nemački mediji.

Na snimku koji je načinio lokalni ribolovac, najveće slatkovodne ribe u Evropi plivaju jedna uz drugu, formirajući loptu i dodirujući se međusobno, preneo je T-onlajn.

Podvodni snimak beleži ovo ponašanje tokom nekoliko minuta, što je fenomen koji fascinira i zbunjuje istraživače.

Somovi se na pojedinim mestima okupljaju iz razloga koji su još nepoznati, a francuski naučnici su primetili ovakvo ponašanje u jednom jezeru na jugoistoku zemlje.

Ono se ponavljalo tokom zimskih meseci u periodu od nekoliko godina.

Ribolovac koji je snimio somove u Bodenskom jezeru i objavio snimak na svom Jutjub kanalu naveo je da ovaj fenomen primećuje već nekoliko godina, i to na dubinama između 2 i 25 metara.

On je, međutim, dodao da ih nikada nije video u ovolikom broju kao ove godine. Poput francuskih istraživača, i ovaj ribolovac je uveren da ovo ponašanje mora da bude povezano sa padom temperature.

Čini se da je reč o obrascu koji se ponavlja, jer se okupljanja riba dešavaju u jesen.

Zanimljivo je da uzrok okupljanja, po svemu sudeći, nije prisustvo riba kojima se somovi hrane.

Ni istraživačima nije jasno o čemu je reč, i oni ukazuju da uzrok ili svrha ovog ponašanja ostaju nepoznati.

Na mestima okupljanja nisu zabeleženi nikakvi specifični nivoi kiseonika niti posebna temperatura.

Stoga se pretpostavlja da ove ribe ne traže jednostavno lokaciju koja im je pogodna, već aktivno traže priliku da se sretnu sa drugim pripadnicima svoje vrste, a naučnici su ukazali da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ovaj fenomen u potpunosti objasnio.