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Broj poginulih u pucnjavi koja se danas dogodila u centru poljskog Krakova porastao je na šest, nakon što je još jedna osoba podlegla povredama, saopštila je policija Malopoljskog vojvodstva.

Prema najnovijim podacima policije, među šestoro poginulih nalaze se četiri žene i dva muškarca. Prethodno je bilo saopšteno da je u napadu na Glavnom trgu ubijeno pet osoba, dok je više od deset povređeno.

Napad se dogodio oko 15 časova, kada je naoružani muškarac automobilom ušao na Glavni trg, jednu od najpoznatijih turističkih lokacija u Krakovu, i počeo da puca na prolaznike.

Objavljena ruta kretanja napadača

Na društvenim mrežama objavljena je mapa koja navodno prikazuje kretanje napadača kroz centar Krakova. Prema informacijama koje prate mapu, napad i policijska potera odvijali su se između 15 i 15.30 časova, odnosno tokom približno pola sata.

Na mapi su označene lokacije na kojima je bilo žrtava, pravac kretanja napadača, kao i mesto na kojem je policijska potera završena njegovim ranjavanjem i hapšenjem.

Policija je ranije potvrdila da je napadač tokom intervencije ranjen i uhapšen, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Dramatični snimci policijske intervencije

U međuvremenu su se na društvenim mrežama pojavili novi uznemirujući snimci sa mesta napada.

Na jednom od njih, prema opisu koji prati objavu, vide se povređeni policajci, napadač, kao i osoba u automobilu za koju se pretpostavlja da je jedna od žrtava pucnjave.

Ranije je objavljen i snimak na kojem se vidi kako policajac puca prema muškarcu u maskirnoj uniformi, nakon čega i sam pada na zemlju. Za sada nije potvrđeno da li je policajac sa snimka ranjen u tom trenutku.

Na drugom snimku vide se ljudi koji u panici trče ulicama istorijskog centra Krakova.