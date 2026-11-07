Poljski premijer Donald Tusk osudio je teroristički napad u Krakovu, gde je šest osoba izgubilo život. Policija istražuje okolnosti pucnjave.
Planeta
OGLASIO SE PREMIJER POLJSKE NAKON MASAKRA: U pitanju je teroristički napad
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Poljski premijer Donald Tusk nazvao je pucnjavu na trgu u Krakovu terorističkim napadom.
„Policija istražuje pozadinu i okolnosti terorističkog napada“, napisao je na Iksu.
Ranije je radio stanica RMF24 javila da je nepoznata osoba otvorila vatru na trgu u Krakovu.
Šest ljudi je ubijeno kao rezultat pucnjave.
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