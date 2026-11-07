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Poljski premijer Donald Tusk nazvao je pucnjavu na trgu u Krakovu terorističkim napadom.

„Policija istražuje pozadinu i okolnosti terorističkog napada“, napisao je na Iksu.

Ranije je radio stanica RMF24 javila da je nepoznata osoba otvorila vatru na trgu u Krakovu.

Šest ljudi je ubijeno kao rezultat pucnjave.

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