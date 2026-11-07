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Hakerska grupa Silent Crow tvrdi da je Rusija izgubila 450.100 poginulih u ratu protiv Ukrajine. Hakeri su navodno došli do tih podataka nakon što su, zajedno sa Beloruskim sajber-partizanima, upali u baze podataka ruske Federalne službe za državnu statistiku (Rosstat), preneo je u subotu, 7. novembra, Radio Slobodna Evropa.

Prema navodima grupe Silent Crow, hakeri su dobili pristup bazi podataka demografskog informacionog sistema Rosstata, koja sadrži podatke iz popisa stanovništva i informacije o uzrocima smrti građana zaključno sa avgustom 2026. godine. Ove podatke nije moguće nezavisno proveriti.

Prema podacima koje su objavili hakeri, najveći broj poginulih, oko 100.000 ili 21,7 odsto, potiče iz Povolškog federalnog okruga Rusije. Više od polovine, odnosno 54,9 odsto, poginulo je u Donjeckoj oblasti. Većina poginulih bila je starosti između 30 i 49 godina.

1/5 Vidi galeriju Ruski napad na Harkov Foto: screenshot X

Broj poginulih rastao iz godine u godinu

Prema proračunima hakera, broj poginulih povećavao se svake godine rata. Tokom 2022. godine poginulo je približno 19.000 ljudi, 2023. više od 42.000, 2024. gotovo 110.000, a 2025. više od 182.000. U 2026. godini, prema nepotpunim podacima, poginulo je još približno 40.000 ljudi.

Silent Crow navodi da je tokom proteklih šest meseci u bazu podataka svakog meseca dodavano u proseku 18.280 novih zapisa. Hakeri predviđaju da će ukupan broj poginulih u ratu do kraja godine dostići između 508.000 i 543.000.

Šta pokazuju nezavisne procene ruskih gubitaka?

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, nezavisni ruski medij Mediazona, zajedno sa BBC-jem i volonterima, sastavlja spisak ruskih vojnika poginulih u ratu na osnovu javno dostupnih izvora. Na tom spisku trenutno se nalazi 285.881 ime.

Prema proceni Meduze i Mediazone, zasnovanoj na podacima o nasleđivanju, poginulo je približno 352.000 Rusa.

U septembru je načelnik britanskog Generalštaba, Ričard Najton, izjavio da je broj poginulih ruskih vojnika premašio pola miliona, dok su ukupni gubici, uključujući ranjene, dostigli 1,5 miliona ljudi.

1/7 Vidi galeriju Veliki ruski napad dronovima i raketama na Kijev uoči 74. Putinovog rođendana Foto: screenshot X

Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, ukupni ruski gubici, uključujući poginule i ranjene, premašuju 1,6 miliona ljudi.