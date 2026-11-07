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Ruska delegacija, koja će sledeće nedelje u Abu Dabiju učestvovati u pregovorima sa SAD i Ukrajinom, obuhvataće visoke vojne zvaničnike i diplomate.

Među njima će se, prvi put, naći i zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, izjavio je za agenciju Interfaks portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Trilateralni sastanak, čiji je cilj okončanje rata u Ukrajini, zakazan je za utorak i sredu. Kako prenosi Rojters, ovo će biti prvi takvi razgovori još od februara.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Putin šalje visoke vojne zvaničnike i diplomate

Delegaciju će ponovo predvoditi Vladimir Medinski, savetnik ruskog predsednika, u svojstvu glavnog pregovarača. Pored Rjabkova, u delegaciji će se, takođe prvi put, naći i Jurij Žigarlovski, visoki oficir Generalštaba Oružanih snaga Rusije.

U okviru Ministarstva spoljnih poslova, Rjabkov je zadužen za odnose sa Severnom i Južnom Amerikom, kontrolu naoružanja, neširenje nuklearnog oružja, kao i za pitanja koja se tiču iranskog nuklearnog programa.

Žigarlovski obavlja funkciju zamenika načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba, tela zaduženog za vojno planiranje i operacije.

U sastavu delegacije nalaze se i zamenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, kao i načelnik ruske vojne obaveštajne službe Igor Kostjukov. Obojica su već učestvovala u prethodnim pregovaračkim misijama.

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Putin održao sastanak sa pregovaračkim timom

U petak su se svi članovi delegacije sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom tokom sednice Saveta bezbednosti, koja je delom bila posvećena predstojećim pregovorima.

U delu sastanka koji je emitovan na televiziji, Putin je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima što su pristali da budu domaćini razgovora i naveo da želi da sa ruskim timom razgovara o pripremama. Veći deo sednice održan je iza zatvorenih vrata.

Američki pregovarači nastoje da postignu napredak u rešavanju sukoba pre početka zime.