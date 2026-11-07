PUTIN SPREMAN ZA DOGOVOR O UKRAJINI?! Kremlj šalje visoke zvaničnike na ključne pregovore, ruski predsednik lično okupio delegaciju!
- Ruska delegacija sledeće nedelje putuje u Abu Dabi na pregovore sa SAD i Ukrajinom, a prvi put će u njoj biti i Sergej Rjabkov i Jurij Žigarlovski.
- Delegaciju ponovo predvodi Vladimir Medinski, a u timu su i Mihail Galuzin i Igor Kostjukov, koji su već učestvovali u ranijim misijama.
- Putin je sa pregovaračkim timom razgovarao na sednici Saveta bezbednosti i zahvalio UAE što su pristali da budu domaćini sastanka.
Ruska delegacija, koja će sledeće nedelje u Abu Dabiju učestvovati u pregovorima sa SAD i Ukrajinom, obuhvataće visoke vojne zvaničnike i diplomate.
Među njima će se, prvi put, naći i zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, izjavio je za agenciju Interfaks portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Trilateralni sastanak, čiji je cilj okončanje rata u Ukrajini, zakazan je za utorak i sredu. Kako prenosi Rojters, ovo će biti prvi takvi razgovori još od februara.
Putin šalje visoke vojne zvaničnike i diplomate
Delegaciju će ponovo predvoditi Vladimir Medinski, savetnik ruskog predsednika, u svojstvu glavnog pregovarača. Pored Rjabkova, u delegaciji će se, takođe prvi put, naći i Jurij Žigarlovski, visoki oficir Generalštaba Oružanih snaga Rusije.
U okviru Ministarstva spoljnih poslova, Rjabkov je zadužen za odnose sa Severnom i Južnom Amerikom, kontrolu naoružanja, neširenje nuklearnog oružja, kao i za pitanja koja se tiču iranskog nuklearnog programa.
Žigarlovski obavlja funkciju zamenika načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba, tela zaduženog za vojno planiranje i operacije.
U sastavu delegacije nalaze se i zamenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, kao i načelnik ruske vojne obaveštajne službe Igor Kostjukov. Obojica su već učestvovala u prethodnim pregovaračkim misijama.
Putin održao sastanak sa pregovaračkim timom
U petak su se svi članovi delegacije sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom tokom sednice Saveta bezbednosti, koja je delom bila posvećena predstojećim pregovorima.
U delu sastanka koji je emitovan na televiziji, Putin je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima što su pristali da budu domaćini razgovora i naveo da želi da sa ruskim timom razgovara o pripremama. Veći deo sednice održan je iza zatvorenih vrata.
Američki pregovarači nastoje da postignu napredak u rešavanju sukoba pre početka zime.
Poslednji pregovori, održani uz posredovanje SAD, vođeni su u februaru, pre nego što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.
(Kurir.rs/Klix.ba)