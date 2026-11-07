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Reaktor broj 1 u rumunskoj nuklearnoj elektrani Černavoda nastavio je sa radom nakon približno 100 dana zastoja zbog opadanja reke Dunav i dostići će punu snagu u naredna 24 sata, saopštio je premijer Rumunije Luka Nikulesku, koji je danas posetio elektranu sa ministrom energetike Dumitruom Kisalicom.

Premijer Nikulesku najavio je da će Blok 1 nuklearne elektrane u narednim satima dostići 100 odsto kapaciteta, dodajući da će sledeće nedelje biti doneta odluka o pokretanju reaktora broj 2, prenosi Digi24.

"Ozbiljna situacija je okončana. Sinoć je ponovo pokrenut reaktor 1, a to su veoma dobre vesti, jer on obezbeđuje približno 8 odsto od ukupne proizvodnje energije u zemlji. Uvoz će se smanjiti, posebno tokom perioda najveće potrošnje", istakao je Nikulesku.

On je dodao da je nuklearna energija dobra i bezbedna, kao i da ne nosi sa sobom troškove karakteristične za druge vrste energije, ističući da nuklearna elektrana Černavoda spada među najbezbednije na svetu.

Ministar energetike Kisalica takođe je naglasio da će Blok 1 doprineti uravnoteženom energetskom sistemu u Rumuniji.

On je dodao da će odluka o pokretanju Bloka 2 u Černavodi biti doneta u ponedeljak.

Prema podacima operatera "Transelectrica", danas u ranim jutarnjim satima, 5,53 odsto ukupne proizvodnje energije u Rumuniji, što iznosi 272 MW, dolazilo je iz nuklearne elektrane Černavoda.

Ministar energetike izjavio je nešto ranije da rumunske vlasti još nisu zvanično izračunale gubitke nastale nakon isključenja nuklearne elektrane Černavoda iz nacionalnog energetskog sistema, do čega je došlo letos usled pada vodostaja Dunava ispod nivoa neophodnog za hlađenje reaktora.

On je naglasio da ovaj gubitak ne pogađa samo kompaniju koja upravlja postrojenjem, već i celu zemlju, imajući u vidu cene po kojima se vrši uvoz.

Reaktor 1 nuklearne elektrane planski je isključen 28. jula 2026. godine, dok je Blok 2 postepeno isključen 13. avgusta, što je dovelo do potpunog zaustavljanja rada elektrane, budući da, usled niskog vodostaja Dunava, nije bilo moguće obezbediti vodu za hlađenje.

Tokom obustave rada, dva reaktora su održavana u bezbednom stanju, bez rizika po stanovništvo, zaposlene ili životnu sredinu. Ova situacija uticala je, ipak, na proizvodnju električne energije u Rumuniji, s obzirom na to da svaki blok ima snagu od približno 700 MW.

Dva reaktora u Černavodi, kada rade zajedno, obezbeđuju oko 20 odsto nacionalnih potreba za električnom energijom. Blok 1 je pušten u komercijalni rad 1996. godine, a Blok 2 2007. godine.