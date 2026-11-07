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Žan-Lik Melanšon predstavio je danas u predgrađu Le Burže, severno od Pariza, svoj predsednički program za 2027. godinu, oštro kritikujući NATO i takozvane "američke ratove" i obećavajući ekonomski oporavak zasnovan na podsticajima.

Poručio je da će njegova antikapitalistička stranka Nepokorena Francuska (LFI) raditi suprotno od onoga što radi predsednik Emanuel Makron.

"Radićemo sve upravo suprotno, tačnije, sprovodićemo politiku ekonomskih podsticaja", rekao je pred oko 17.000 pristalica, prema rečima šefa kampanje Manuela Bomparda.

"Najpre kroz ličnu potrošnju, jer ona čini više od polovine ekonomske aktivnosti, a zatim kroz milijarde evra koje već postoje. Reč je o ušteđevini koju treba preusmeriti ka ekološkim i društvenim potrebama naše zemlje", dodao je Melanšon.

1/11 Vidi galeriju Žan-Lik Melanšon, lider levičarske stranke Nepokorna Francuska Foto: EPA Andre Pain

Želi da ukine Makronovu penzionu reformu

Melanšon (75) najistaknutiji je kandidat francuske levice. Nedavne ankete pokazuju da bi mogao da uđe u drugi krug predsedničkih izbora sledećeg aprila, zajedno sa Marin Le Pen, liderkom krajnje desnice, ali bi, prema istim istraživanjima, izgubio u drugom krugu.

Njegov manifest pod nazivom "Zajednička budućnost" peto je izdanje programa Nepokorene Francuske i uglavnom ponavlja politike na kojima su se zasnivale njegove prethodne predsedničke kampanje.

Među ključnim obećanjima je ukidanje Makronove penzione reforme, kojom je minimalna starosna granica za odlazak u penziju postepeno povećana sa 62 na 64 godine, u nastojanju da se stabilizuju javne finansije.

LFI tvrdi da će vratiti pravo na odlazak u penziju sa 60 godina za osobe koje su 40 godina uplaćivale penzione doprinose.

Melanšon je rekao da bi neposredan odgovor na krizu troškova života trebalo da obuhvati mere "zamrzavanja cena, povećanja minimalne satnice i usklađivanja plata sa inflacijom".

"Francuska mora da izgradi globalni front nesvrstanih zemalja"

Program LFI predviđa povećanje minimalne neto plate sa 1.480 na 1.700 evra, ukidanje jedinstvene poreske stope na prihode od kapitala, povećanje poreza za najbogatija domaćinstva i određivanje maksimalnih cena osnovnih prehrambenih proizvoda.

Kada je reč o spoljnoj politici, Melanšon u programu ponovo kritikuje NATO i poziva na postepeno povlačenje Francuske iz Alijanse, počevši od izlaska iz njene integrisane vojne komandne strukture.

"Nije nam mesto u NATO-u niti u američkim ratovima", rekao je Melanšon.

"Francuska mora da izgradi globalni front nesvrstanih zemalja", dodao je.

Kritičan je prema Nemačkoj

Program takođe predviđa napuštanje nuklearne energije u korist elektroenergetskog sistema koji bi se u potpunosti oslanjao na obnovljive izvore energije.

To uključuje ukidanje programa EPR2 za izgradnju nove generacije nuklearnih reaktora uz državnu podršku, kao i protivljenje produžavanju radnog veka nuklearnih elektrana na više od 60 godina.