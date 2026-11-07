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Izraelski predsednik Isak Hercog odlučio je da Gadi Ajzenkot, glavni politički protivnik premijera Benjamina Netanjahua, dobije mandat za formiranje nove vlade, nakon parlamentarnih izbora koji su doveli do političke blokade u zemlji, prenosi grčki Skaj.

Odluka je usledila nakon višednevnih konsultacija sa političkim strankama, tokom kojih je Ajzenkot dobio podršku većine poslanika izraelskog parlamenta, Kneseta.

Hercog je prethodno najavio da će do nedelje odlučiti kome će poveriti mandat za sastavljanje nove vlade, uprkos tome što nijedan politički blok nije osvojio dovoljno mandata da samostalno formira parlamentarnu većinu.

Prema rezultatima konsultacija, Ajzenkota je podržalo 67 od ukupno 120 poslanika, dok je Netanjahu dobio podršku 46 parlamentaraca. Preostalih sedam nije podržalo nijednog kandidata.

Međutim, podrška tokom konsultacija ne znači automatski da će Ajzenkot uspeti da sastavi vladu, budući da među strankama koje su ga podržale postoje ozbiljne političke razlike.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

Kako su protekli izbori u Izraelu?

Vanredni parlamentarni izbori u Izraelu održani su 27. oktobra, ali nisu doneli jasnog pobednika koji bi mogao samostalno da formira vladajuću koaliciju.

Netanjahuova stranka Likud osvojila je 27 poslaničkih mesta i ostala pojedinačno najjača politička partija u Knesetu. Ipak, njegov širi desničarski i verski blok osvojio je ukupno 53 mandata, osam manje od 61 potrebnog za apsolutnu parlamentarnu većinu.

Sa druge strane, savez četiri stranke koje podržavaju Ajzenkota osvojio je 48 mandata. Reč je o politički raznolikoj grupaciji koja okuplja stranke od levog centra do desnice, povezane prvenstveno protivljenjem nastavku Netanjahuove vladavine.

Posebno značajan rezultat ostvarile su dve stranke koje predstavljaju arapsku manjinu u Izraelu, osvojivši ukupno 19 poslaničkih mesta, što je njihov rekordni rezultat.

Upravo su njihovi predstavnici tokom konsultacija sa Hercogom podržali Ajzenkota, omogućivši mu da dobije preporuku većine poslanika.

Međutim, Ajzenkot je ranije isključio mogućnost formiranja koalicione vlade sa arapskim strankama, što dodatno komplikuje pregovore o budućoj vlasti.

Hercog najavio odluku, Netanjahu ostaje na funkciji

Predsednik Hercog je u četvrtak, nakon završetka konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, najavio da će do nedelje odrediti političara kojem će poveriti mandat za sastavljanje vlade.

Iako je Ajzenkot imao znatno više preporuka od Netanjahua, izraelski predsednik upozorio je da međusobna protivljenja političkih blokova otežavaju procenu ko zaista može da obezbedi stabilnu parlamentarnu većinu.

Hercog je najavio i dodatne razgovore sa pojedinim stranačkim liderima kako bi pokušao da pronađe rešenje za političku blokadu.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Jedan od značajnih udaraca za Netanjahua predstavljala je odluka ultraortodoksne stranke Ujedinjeni judaizam Tore, njegovog dugogodišnjeg saveznika, da tokom konsultacija ne podrži nijednog kandidata.

Razlog za takav potez bilo je nezadovoljstvo zbog neuspeha prethodne vladajuće koalicije da usvoji zakon kojim bi ultraortodoksni muškarci bili izuzeti od obaveznog služenja vojnog roka.

Prema izraelskim propisima, političar kojem predsednik poveri mandat ima 28 dana da sastavi vladu, uz mogućnost produženja roka za još 14 dana.

Ukoliko Ajzenkot ne uspe da obezbedi podršku za novu vladu, mandat može biti poveren drugom kandidatu, a neuspeh svih pokušaja mogao bi da dovede do novih parlamentarnih izbora.