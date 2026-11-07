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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Dejni Vajtu ponuđeno mesto portparola Bele Kuće.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da je velikom Dejni Vajtu, žestokom borcu i ratniku, ponuđeno mesto portparola Bele kuće. Zatražio sam od njega da sa sobom povede i saradnike, iako neki od njih nisu iz naše zemlje: Islama Mahačeva, Habiba Nurmagomedova, Džastina Gejdžija, Danijela Kormijea, Amandu Nunjes i Kejlu Haris. Potrebni su nam ovi ljudi da nas brane od ludaka sa levice. Dejna će biti portparol kakvog još nije bilo. Dejna, molim te, prihvati posao!", napisao je Tramp.

Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Ko je Dejna Vajt

Dejna Vajt je američki biznismen, sportski magnat i dugogodišnji generalni direktor (CEO) i predsednik Ultimate Fighting Championship (UFC), najveće i najmoćnije organizacije za mešovite borilačke veštine (MMA) na svetu. Smatra se najzaslužnijim za transformaciju MMA iz marginalnog i često osporavanog fenomena u globalnu industriju vrednu desetine milijardi dolara.

U leto 2026. godine Dejna Vajt boravio je u Beogradu, gde se sastao sa državnim zvaničnicima.

Poznat je po bliskom prijateljstvu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, čiju je administraciju podržavao, a čije su se ponude za uloge u Beloj kući takođe pominjale u medijima.

Inače, Habib Nurmagomedov, kog Tramp spominje kao potencijalnog saradnika Vajta, jedan je od najboljih UFC boraca koji tokom karijere nije imao nijedan poraz. On se iz sporta povukao 2020. godine.