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Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kervinjski izjavio je da prvi rezultati istrage ukazuju na to da je napadač koji je danas ubio šest osoba u Krakovu bio inspirisan krajnje desničarskim ideologijama i da je zastupao ultranacionalističke stavove.

Na konferenciji za novinare, održanoj nakon smrtonosne pucnjave u centru Krakova, poljski zvaničnici izneli su nove detalje o napadaču, žrtvama i policijskoj intervenciji.

Ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš okarakterisao je pucnjavu kao "teroristički napad" i saopštio da se policajac koji je zaustavio napadača nalazi u kritičnom stanju.

Prema rečima ministra unutrašnjih poslova, policija je otvorila vatru na napadača samo tri minuta nakon što je primila prvi poziv o pucnjavi.

Kervinjski je potvrdio da je u napadu poginulo šest osoba, među kojima je i jedan strani državljanin.

Napadač ima 25 godina, sumnja se na ekstremističke motive

Ministar unutrašnjih poslova otkrio je da je osumnjičeni 25-godišnji državljanin Poljske, čiji identitet za sada nije saopšten.

Prema njegovim rečima, sve ukazuje na to da je napadač imao "veoma radikalne stavove" i da je bio inspirisan "krajnje desničarskim ideologijama".

Kervinjski je dodao da postoje indicije da je osumnjičeni zastupao ultranacionalističke stavove, ali je naglasio da te informacije tek treba proveriti tokom istrage.

Policija trenutno pretresa njegovu kuću, dok istražitelji pokušavaju da utvrde poreklo oružja korišćenog u napadu.

Jedna od hipoteza jeste da je vatreno oružje poticalo iz porodične kuće osumnjičenog.

U automobilu kojim je napadač upravljao pronađeno je više komada oružja, a pretresi i dalje traju.

Ministar je naveo da za sada nema razloga da se veruje da je u napadu učestvovalo više osoba.

Napadač je tokom policijske intervencije ranjen i savladan, a trenutno se nalazi u bolnici u teškom stanju, gde je podvrgnut drugoj operaciji.

Među povređenima pet stranaca i dvojica policajaca

Prema najnovijim informacijama koje je izneo Kervinjski, u napadu je povređeno ukupno 16 osoba, uključujući napadača, pet stranih državljana i dvojicu policajaca.

Ministar je precizirao da je 16 osoba hospitalizovano u Krakovu nakon pucnjave, dok su medicinske intervencije i dalje u toku. Dvoje pacijenata u međuvremenu je otpušteno iz bolnice.

Jedan od povređenih policajaca, koji je učestvovao u zaustavljanju napadača, nalazi se u kritičnom stanju.

Na pitanje novinara koliko je hitaca osumnjičeni ispalio tokom napada, Kervinjski je odgovorio da je ispaljeno "mnogo hitaca", ali da u ovom trenutku ne može da iznese preciznije podatke.