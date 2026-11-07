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Tridesetogodišnji državljanin Sirije priveden je u Beču nakon što je u restoranu brze hrane u okrugu Margareten gađao zaposlenog metalnim novčićima i pretio mu smrću jer jelo koje je želeo da naruči nije bilo dostupno, prenosi austrijski list Hojte.

Incident se dogodio u petak popodne, kada je muškarac, nezadovoljan što nije mogao da dobije željenu hranu, postao agresivan i bacio sitan novac u lice zaposlenom, koji je tom prilikom povređen.

Prema saopštenju policije, muškarac je potom radniku pretio da će ga ubiti.

Na poziv zaposlenih intervenisali su policajci iz stanice Šenbruner štrase, koji su osumnjičenog privremeno uhapsili.

Nakon saslušanja, po nalogu bečkog javnog tužilaštva, muškarac je pušten na slobodu, a protiv njega je podneta prijava, navodi austrijski list.