KRAKOV ZAVIJEN U CRNO POSLE KRVAVOG MASAKRA! Proglašena četvorodnevna žalost, napadač pucao i na tramvaj pun putnika
Gradonačelnik Krakova Lukaš Gibala proglasio je četvorodnevnu žalost u gradu, do 11. novembra, nakon pucnjave na glavnom gradskom trgu u kojoj je poginulo šest osoba, a 15 je povređeno.
Gibala je sazvao krizni štab u gradskoj upravi, gde su u toku aktivnosti nadležnih službi.
"U gradskoj upravi radi krizni štab. Nadležne službe sprovode aktivnosti. Molim građane da ostanu mirni i odgovorni. Naše misli su uz porodice žrtava", naveo je gradonačelnik u saopštenju, prenosi TVP.
Gradska uprava saopštila je i da je tokom napada pucano na tramvaj na liniji broj jedan iz automobila u prolazu. Tom prilikom razbijeno je staklo u kabini vozača, ali ni vozač ni putnici nisu povređeni.
Policija Malopoljskog vojvodstva demantovala je navode da je jedan policajac preminuo od posledica povreda zadobijenih tokom intervencije.
Ministar unutrašnjih poslova i administracije Marćin Kjervinski izjavio je da je jedan od povređenih u veoma teškom stanju i da je u toku njegova operacija.
Poljski premijer Donald Tusk i ministar unutrašnjih poslova uputili su se u Krakov nakon pucnjave.
Osumnjičeni za napad, poljski državljanin, nalazi se u policijskom pritvoru, a motiv napada za sada nije poznat.
(Kurir.rs/Tanjug)