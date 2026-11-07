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Na društvenim mrežama pojavio se novi snimak na kojem se, prema navodima iz objava, vidi 25-godišnji napadač osumnjičen za pucnjavu u poljskom Krakovu, u kojoj je poginulo šest osoba, dok je više ljudi povređeno.

Na snimku se vidi mlađi muškarac kako leži na zemlji, okružen drugim osobama. Prema ranijim saopštenjima poljskih vlasti, osumnjičeni je ranjen tokom policijske intervencije i prevezen u bolnicu u teškom stanju.

Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski ranije je potvrdio da je osumnjičeni 25-godišnji državljanin Poljske, kao i da je tokom intervencije policije ranjen i savladan.

Sumnja se na povezanost sa krajnje desničarskom ideologijom

Prema prvim rezultatima istrage, postoje indicije da je napadač bio inspirisan krajnje desničarskim ideologijama i da je zastupao ultranacionalističke stavove.

Kjervinski je izjavio da sve ukazuje na to da je osumnjičeni imao "veoma radikalne stavove", ali je naglasio da takve informacije još moraju biti proverene.

U automobilu kojim je upravljao pronađeno je više komada vatrenog oružja, dok istražitelji proveravaju mogućnost da je oružje poticalo iz njegove porodične kuće.

Ministar je takođe naveo da za sada nema razloga da se veruje da je u napadu učestvovalo više osoba.

Šestoro mrtvih, policajac u kritičnom stanju

Napad se dogodio u subotu, 7. novembra, oko 15 časova, kada je naoružani muškarac automobilom ušao na Glavni trg u Krakovu i počeo da puca na prolaznike.

Prema poslednjim saopštenim podacima, ubijeno je šest osoba, četiri žene i dva muškarca, među kojima je i jedan strani državljanin.

Među povređenima su i dvojica policajaca, od kojih se jedan nalazi u kritičnom stanju nakon što je učestvovao u zaustavljanju napadača.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš okarakterisao je pucnjavu kao "teroristički napad".

Ministar unutrašnjih poslova saopštio je da je policija otvorila vatru na napadača svega tri minuta nakon prvog poziva o pucnjavi.

Nakon tragedije, gradonačelnik Krakova Lukaš Gibala proglasio je žalost do 11. novembra, dok policija nastavlja istragu o motivima i okolnostima napada.

Pronađena još tri tela u kući napadača, policija traga za mogućim saučesnicima

Poljski premijer Donald Tusk saopštio je da su u kući osumnjičenog za krvavi napad u Krakovu pronađena još tri tela, prenosi BBC.

Tusk je na konferenciji za novinare potvrdio da su pronađena tela dve žene i jednog muškarca, za koje se sumnja da su bliski članovi porodice napadača.

"Izgleda da je reč o članovima njegove uže porodice", izjavio je poljski premijer.

Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Poljske vlasti trenutno pretresaju kuću osumnjičenog i njegove porodice, a Tusk je upozorio da bi se u objektu mogla nalaziti veća količina naoružanja.

"U ovoj kući moglo bi da bude prilično mnogo oružja, prilično mnogo pušaka", rekao je Tusk.

Istovremeno, bezbednosne službe proveravaju automobil koji je napadač koristio kako bi utvrdile da li predstavlja opasnost i postoji li mogućnost eksplozije.

Poljski premijer izjavio je i da je uveren da će nadležni organi veoma brzo moći da privedu moguće pomagače napadača.

Tusk je dodao da će policija i druge nadležne službe javnost obavestiti o novim saznanjima što je pre moguće.