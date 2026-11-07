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Učestali napadi vukova šire paniku u više naselja širom Rumunije. Čopori sve češće silaze sa planina u potrazi za hranom.

Poslednji slučaj zabeležen je u jednom mestu u okrugu Hunedoara, gde se meštani žale da vukovi gotovo svake noći lutaju ulicama i ulaze u dvorišta njihovih kuća. Ovakve scene zabeležile su i brojne nadzorne kamere postavljene u tom području.

Lokalne vlasti tvrde da su im mogućnosti ograničene. Vuk je zakonom zaštićena životinjska vrsta, zbog čega je premeštanje ili uklanjanje primeraka koji predstavljaju opasnost izuzetno komplikovano i zavisi isključivo od odobrenja Ministarstva životne sredine.

Situacija u Hunedoari samo je deo mnogo šireg problema u Rumuniji. Prošle godine je samo u okrugu Brašov zabeleženo 14 napada, a procenjuje se da na tom području živi više od 400 vukova.

Slični slučajevi prijavljeni su i u dolini reke Žiju.

Kurir/Observatornews.ro

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