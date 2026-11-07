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Britanski premijer Endi Bernam izjavio je da je šokiran i potresen smrtonosnom pucnjavom koja se danas dogodila u poljskom Krakovu, u kojoj je poginulo najmanje šest osoba.

Bernam je izrazio saučešće porodicama žrtava i poručio da Ujedinjeno Kraljevstvo stoji uz Poljsku nakon tragedije.

"Šokiran sam i potresen užasnom pucnjavom koja se danas dogodila u Krakovu", izjavio je britanski premijer.

"Moje misli su uz porodice onih koji su izgubili živote, sve povređene i sve koji su pogođeni ovim besmislenim nasiljem", poručio je Bernam.

"Ujedinjeno Kraljevstvo solidarno stoji uz narod Poljske", dodao je britanski premijer.

1/21 Vidi galeriju Mesto masovne pucnjave na Glavnom trgu u poljskom Krakovu, gde je naoružani napadač ubio šest osoba i ranio više ljudi, nakon čega je intervenisala policija. Foto: Beata Zawrzel/AP

Šta se dogodilo u Krakovu?

U subotu, 7. novembra, oko 15 časova, naoružani muškarac automobilom je ušao na Glavni trg u Krakovu i otvorio vatru na prolaznike.

U napadu je poginulo najmanje šest osoba, dok je više ljudi povređeno, uključujući policajce koji su intervenisali. Jedan od policajaca nalazi se u životnoj opasnosti.

Policija je ranila i savladala 25-godišnjeg napadača, poljskog državljanina, koji je prevezen u bolnicu.

Prema prvim rezultatima istrage, postoje indicije da je osumnjičeni bio inspirisan krajnje desničarskom ideologijom, ali njegov motiv još nije zvanično utvrđen.

Poljski premijer Donald Tusk naknadno je saopštio da su u kući osumnjičenog pronađena tela još tri osobe, dve žene i jednog muškarca, za koje se pretpostavlja da su članovi njegove uže porodice.