OGLASIO SE BRITANSKI PREMIJER NAKON MASAKRA U KRAKOVU! Bernam šokiran krvoprolićem, poslao snažnu poruku Poljskoj!
Britanski premijer Endi Bernam izjavio je da je šokiran i potresen smrtonosnom pucnjavom koja se danas dogodila u poljskom Krakovu, u kojoj je poginulo najmanje šest osoba.
Bernam je izrazio saučešće porodicama žrtava i poručio da Ujedinjeno Kraljevstvo stoji uz Poljsku nakon tragedije.
"Šokiran sam i potresen užasnom pucnjavom koja se danas dogodila u Krakovu", izjavio je britanski premijer.
"Moje misli su uz porodice onih koji su izgubili živote, sve povređene i sve koji su pogođeni ovim besmislenim nasiljem", poručio je Bernam.
"Ujedinjeno Kraljevstvo solidarno stoji uz narod Poljske", dodao je britanski premijer.
Šta se dogodilo u Krakovu?
U subotu, 7. novembra, oko 15 časova, naoružani muškarac automobilom je ušao na Glavni trg u Krakovu i otvorio vatru na prolaznike.
U napadu je poginulo najmanje šest osoba, dok je više ljudi povređeno, uključujući policajce koji su intervenisali. Jedan od policajaca nalazi se u životnoj opasnosti.
Policija je ranila i savladala 25-godišnjeg napadača, poljskog državljanina, koji je prevezen u bolnicu.
Prema prvim rezultatima istrage, postoje indicije da je osumnjičeni bio inspirisan krajnje desničarskom ideologijom, ali njegov motiv još nije zvanično utvrđen.
Poljski premijer Donald Tusk naknadno je saopštio da su u kući osumnjičenog pronađena tela još tri osobe, dve žene i jednog muškarca, za koje se pretpostavlja da su članovi njegove uže porodice.
Poljske vlasti nastavljaju istragu i proveravaju mogućnost da je napadač imao pomagače.
(Kurir.rs/BBC)