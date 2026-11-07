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Egipat je danas ponovo otvorio svoju ambasadu u Libiji nakon 12 godina odsustva, saopštilo je egipatsko ministarstvo spoljnih poslova.

Kako se navodi, egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati je na ceremoniji ponovnog otvaranja ambasade u Tripoliju rekao da je "istorijski značaj zgrade ambasade u skladu sa duboko ukorenjenim ljudskim i kulturnim vezama koje karakterišu egipatsko-libijske odnose", prenosi Rojters.

Egipat je zatvorio svoju ambasadu u Tripoliju 2014. godine zbog drastičnog pogoršanja bezbednosne situacije i otmice petoro egipatskih diplomata.

Do eskalacije je došlo kada su naoružane libijske paravojne formacije kidnapovale administrativnog atašea, a zatim i još četvoricu diplomata, uključujući kulturnog atašea.

Otmice su bile direktna odmazda i odgovor na odluku egipatskih vlasti da u Kairu uhapse Šabana Hadiju (poznatog i kao Abu Ubeida), lidera uticajne libijske milicije.

Gotovo sve strane diplomatske misije u Tripoliju zatvorene su 2014. godine prvenstvenstveno zbog drastičnog pogoršanja bezbednosne situacije i eskalacije Drugog libijskog građanskog rata.

Kurir.rs/Tanjug

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