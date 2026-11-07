OVAKO JE POČEO KRVAVI MASAKR U KRAKOVU! Pojavio se dramatičan snimak, ljudi panično beže sa trga na kojem je ubijeno šest osoba! (VIDEO)
- U centru Krakova naoružani muškarac je otvorio vatru na prolaznike, a prema poslednjim podacima ubijeno je šest osoba i najmanje 15 je povređeno.
- Policija je ranila osumnjičenog 25-godišnjaka i prevezla ga u bolnicu, dok su tokom intervencije povređena i trojica policajaca.
- Istražitelji proveravaju mogući ekstremistički motiv i poreklo oružja, a u kući napadača pronađena su tela još tri osobe.
Dramatičan snimak koji se širi TikTokom navodno prikazuje prve trenutke smrtonosnog napada u centru poljskog Krakova, gde je u subotu, 7. novembra, naoružani muškarac otvorio vatru na prolaznike. Prema poslednjim objavljenim informacijama, u pucnjavi je ubijeno šest osoba, dok je najmanje 15 povređeno.
Na snimku se vidi kako veliko jato ptica iznenada poleće sa Glavnog trga, a ubrzo zatim nastaje panika među okupljenim građanima i turistima.
Ljudi počinju da beže u različitim pravcima, pokušavajući da se udalje od mesta na kojem se, prema navodima uz objavu, čuju prvi pucnji.
Video se brzo proširio društvenim mrežama, ali njegova autentičnost, kao ni tačan trenutak nastanka, za sada nisu nezavisno potvrđeni.
Napadač ranjen tokom policijske intervencije
Prema ranijim informacijama poljskih vlasti, osumnjičeni je 25-godišnji državljanin Poljske, koji je oko 15 časova automobilom ušao na Glavni trg u Krakovu i počeo da puca na prolaznike.
U napadu su život izgubile četiri žene i dvojica muškaraca, među kojima je bio i jedan strani državljanin.
Policija je brzo reagovala i otvorila vatru na osumnjičenog, koji je ranjen i prevezen u bolnicu.
Tokom intervencije povređeni su i policijski službenici. Poljski premijer Donald Tusk saopštio je da su trojica policajaca ranjena, od kojih se jedan bori za život.
Pronađena još tri tela, istražuje se ekstremistički motiv
Istraga je dobila novi pravac nakon što su policajci u kući osumnjičenog pronašli tela još tri osobe.
Premijer Donald Tusk potvrdio je da je reč o dve žene i jednom muškarcu, za koje se pretpostavlja da su članovi uže porodice napadača. Okolnosti njihove smrti još nisu razjašnjene.
Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski izjavio je da postoje indicije da je osumnjičeni bio inspirisan krajnje desničarskim ideologijama i da je zastupao ultranacionalističke stavove. Naglasio je, međutim, da te informacije tek treba potvrditi istragom.
Istražitelji proveravaju poreklo oružja pronađenog u automobilu napadača i njegovoj porodičnoj kući, kao i mogućnost da je imao pomagače.
Nakon tragedije, gradonačelnik Krakova Lukaš Gibala proglasio je dane žalosti do 11. novembra.
(Kurir.rs/TikTok/BBC)