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Početak pucnjave na Glavnom trgu u Krakovu prikazuje jato ptica koje iznenada poleće i uspaničene prolaznike koji beže nakon što su se začuli pucnji.

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Dramatičan snimak koji se širi TikTokom navodno prikazuje prve trenutke smrtonosnog napada u centru poljskog Krakova, gde je u subotu, 7. novembra, naoružani muškarac otvorio vatru na prolaznike. Prema poslednjim objavljenim informacijama, u pucnjavi je ubijeno šest osoba, dok je najmanje 15 povređeno.

Na snimku se vidi kako veliko jato ptica iznenada poleće sa Glavnog trga, a ubrzo zatim nastaje panika među okupljenim građanima i turistima.

Ljudi počinju da beže u različitim pravcima, pokušavajući da se udalje od mesta na kojem se, prema navodima uz objavu, čuju prvi pucnji.

Video se brzo proširio društvenim mrežama, ali njegova autentičnost, kao ni tačan trenutak nastanka, za sada nisu nezavisno potvrđeni.

Napadač ranjen tokom policijske intervencije

Prema ranijim informacijama poljskih vlasti, osumnjičeni je 25-godišnji državljanin Poljske, koji je oko 15 časova automobilom ušao na Glavni trg u Krakovu i počeo da puca na prolaznike.

U napadu su život izgubile četiri žene i dvojica muškaraca, među kojima je bio i jedan strani državljanin.

Policija je brzo reagovala i otvorila vatru na osumnjičenog, koji je ranjen i prevezen u bolnicu.

Tokom intervencije povređeni su i policijski službenici. Poljski premijer Donald Tusk saopštio je da su trojica policajaca ranjena, od kojih se jedan bori za život.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

Pronađena još tri tela, istražuje se ekstremistički motiv

Istraga je dobila novi pravac nakon što su policajci u kući osumnjičenog pronašli tela još tri osobe.

Premijer Donald Tusk potvrdio je da je reč o dve žene i jednom muškarcu, za koje se pretpostavlja da su članovi uže porodice napadača. Okolnosti njihove smrti još nisu razjašnjene.

Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski izjavio je da postoje indicije da je osumnjičeni bio inspirisan krajnje desničarskim ideologijama i da je zastupao ultranacionalističke stavove. Naglasio je, međutim, da te informacije tek treba potvrditi istragom.

Istražitelji proveravaju poreklo oružja pronađenog u automobilu napadača i njegovoj porodičnoj kući, kao i mogućnost da je imao pomagače.