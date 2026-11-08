Početak pucnjave na Glavnom trgu u Krakovu prikazuje jato ptica koje iznenada poleće i uspaničene prolaznike koji beže nakon što su se začuli pucnji.

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U masovnoj pucnjavi u Krakovukoju je počinio maskirani muškarac (24) koji je bio fasciniran desničarskim ideologijama i najverovatnije je delovao sam, ubijeno je devet osoba, među kojima je i jedan britanski državljanin, saopštili su danas poljski zvaničnici.

Među 16 povređenih je pet stranih državljana i to iz Austrije, Nemačke, Portugalije, Rusije i Velike Britanije.

U pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu muškarac je pucajući iz vozila u pokretu ubio šest osoba a još tri tela pronađena su u njegovoj kući, za koje se sumnja da su napadačevi roditelji i sestra, prenosi PAP.

"Postoji mnogo naznaka da su to članovi njegove uže porodice", rekao je poljski premijer Donald Tusk.

U napadu je ranjeno 16 osoba, među kojima je i napadač.

Prema izjavama očevidaca i informacijama iz policije, automobil iz koga je pucano uleteo je velikom brzinom na Glavni trg neposredno posle 15.00 sati a gradska skupština je utvrdila da je osoba iz automobila pucala i na tramvaj na liniji broj 1, u kome niko od putnika niti vozač nisu povređeni.

Foto: AP Photo/Beata Zawrzel, Printsrkin

Ministar unutrašnjih poslova i uprave Marćin Kirvinski je kazao da su policajci ispalili prve hice na napadača tri minuta nakon što je incident prijavljen.

"Brza reakcija policije sprečila je mnogo veći masakr. Vatrogasna služba i službe hitne pomoći takođe su stigle u roku od tri minuta", naglasio je Kirvinski.

On je kazao da je u automobilu iz koga je pucano na prolaznike pronađeno više komada oružja, kao i da je istraga, u kojoj učestvuju i jedinice za borbu protiv terorizma u toku.

Kirvinski je rekao da je jedan policajac zadobio prostrelnu ranu, dok je drugi u veoma teškom stanju, pošto je zadobio tri prostrelne rane.

Napadač je bežao od policije i sudario se sa belim automobilom na raskrsnici a zatim je iskočio iz vozila i otvorio vatru na policajce, koji su uzvratili vatru i savladali su ga.

Počinilac, za koga je saopšteno da je poljski državljanin, ranjen je u razmeni vatre sa policijom a potom je uhapšen i prevezen je u bolnicu u Krakovu.

Foto: Beata Zawrzel/AP

Prema policijskim nalazima, maskirani napadač bio je obučen u vojnu odeću i nosio je vojničku dugačku pušku, najverovatnije poluautomatsku pušku AR-15.

Ministar nacionalne odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš negirao je izveštaje da je napadač bio pripadnik poljske vojske i naglasio je da muškarac nije bio i nije vojnik poljske vojske i da nikada nije imao nikakve veze sa vojskom.

Portparol načelnika policije, zamenik inspektora Andžej Fijolek, rekao je da je počinilac pucnjave "imao dozvolu za vatreno oružje i da je verovatno ispalio hice iz jednog od oružja za koje je imao dozvolu".

Prema njegovim rečima, muškarac nije imao krivični dosije.

Načelnik policije, general Marek Boronj rekao je na konferenciji za novinare da je do razmene vatre između počinioca i policajaca došlo tri minuta nakon prijema poziva i da je u intervenciji učestvovalo 30 policijskih ekipa.

Dodao je da su među šest žrtava pucnjave u Krakovu jedan britanski državljanin i tri Poljakinje, dok dve osobe još nisu identifikovane.

Zbog masovnog ubistva u Krakovu u Poljskoj su danas i sutra proglašeni dani žalosti, dok je u Krakovu proglašena četvorodnevna žalost.