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Ruske snage pogodile su kontejnerski brod koji je, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, prevozio oružje i vojnu opremu za ukrajinsku vojsku u Crnom moru, jugozapadno od Odese.

Istovremeno, tokom noći izveden je napad bespilotnim letelicama na veliku trafostanicu u Žitomirskoj oblasti, preko koje su se električnom energijom snabdevala preduzeća ukrajinske vojne industrije.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u nedelju, 8. novembra, da su napadi deo operacija usmerenih na prekid snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine naoružanjem, vojnom opremom i energentima.

Prema saopštenju, u akvatoriji Crnog mora pogođen je brod tipa kontejneraš, koji je prevozio vojni teret namenjen Kijevu.

Moskva nije saopštila ime broda, pod čijom zastavom je plovio, niti iz koje luke je krenuo. Nisu objavljeni ni podaci o razmerama oštećenja, eventualnim žrtvama i daljoj sudbini plovila.

Jedna osoba je poginula, a infrastruktura je oštećena u napadu ruskih snaga na Odesu, saopštio je načelnik Vojne uprave grada Odese, Serhij Lisak.

"Neprijatelj je ponovo napao Odesu. Infrastruktura je oštećena", napisao je on.