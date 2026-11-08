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Predsednik Izraela Isak Hercog danas će u 17 časova po lokalnom vremenu zadužiti predsednika stranke Jašar Gadija Ajzenkota da formira sledecu vladu Izraela, saopštila je danas predsednička rezidencija.

Hercog je sinoć obavestio Ajzenkota i premijera Benjamina Netanjahua o svojoj odluci nakon što je tokom vikenda vodio razgovore sa ličnostima iz celog političkog spektra, uključujuci i dva rivala, navodi se u saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael.

Tokom Hercogovih konsultacija sa stranačkim delegacijama koje predstavljaju svih 120 novoizabranih članova Kneseta u sredu i četvrtak, Ajzenkot je dobio 67 preporuka za premijera, dok je Netanjahu dobio 46.

Ajzenkot ce danas formalno primiti mandat na ceremoniji u predsedničkoj rezidenciji.

Zatim ce imati 28 dana da formira vladu, a Hercog je ovlašcen da mu odobri produženje do 14 dana ako je potrebno.

Kurir.rs/Tajms of Izrael/Tanjug

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