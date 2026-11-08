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Tokom protekle noći, nešto posle 3.00 sata, policija u Krakovu otvorila je vatru na muškarca (23) koji je sa nožem u ruci šetao u jugozapadnom delu grada, nekoliko sati nakon što je u masovnoj pucnjavi u tom gradu ubijeno devet osoba, saopštila je policija.

Portparolka malopoljske policije Kataržina Cislo je kazala da su policajci po dolasku na lice mesta ispalili hice upozorenja a zatim je jedan od policajaca ispalio hitac na muškarca, ali je promašio, prenosi RMF24.

Cislo je naglasila da incident koji se dogodio tokom noći nije povezan sa pucnjavom koja se dogodila juče na Glavnom trgu u Krakovu, gde je ubijeno šest osoba, dok je isti napadač prethodno ubio još tri osobe, čija su tela pronađena u njegovom stanu.

U incidentu tokom protekle noći niko nije povređen a muškarac je nakon ispaljenih hitaca ispustio nož, uhapšen je i odveden u bolnicu.

Prvi policijski nalazi ukazuju na to da je muškarac koji je uhapšen mentalno poremećen.