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Jak zemljotres pogodio je noćas oko 1.00 sat po lokalnom vremenu, centralni Japan, ljudi su bežali iz zgrada a povređene su najmanje 22 osobe.

Japanska Meteorološka agencija procenila je da je potres bio magnitude 5,7, dok je Američki ; geološki institut prijavio magnitudu 5,5.

Posle glavnog potresa usledili su manji, naknadni potresi.

Pogođena je šira oblast blizu prefekture Aiči, uključujući grad Hamamatsu, drevne glavne gradove Kjoto i Nara i obližnje prefekture Jamanašija gde se nalazi planina Fudži, kao i grad Gifu.

Potres koji je udario u 1.04 u nedelju po lokalnom vremenu, lociran je na oko 40 kilometara ispod površine zemlje u Prefekturi Šizuoka. Aiči i Šizuoka su susedne oblasti. ; Japanska televizija prikazala je snimke razbijenih izloga prodavnica, komadiće stakla na ulicama, knjižaru sa gomilama knjiga srušenih sa polica. ; Među povređenim ima ljudi koji su pali sa stepenica dok su pokušavali da beže.

Meteorološka agencija upozorila je ljude da budu spremni za moguće jake naknaden potrese narednih nedelja, posebno narednih dva do tri dana.

Brzi vozovi Šinkansen vozili su manjim brzinama u pogođenim oblastima iz predostrožnosti, pošto ponekad zemljotresi mogu da poremete šine po kojima idu. ; Japan je u oblasti gde su česti zemljotresi.