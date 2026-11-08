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U Poljskoj je proglašena dvodnevna žalost za danas i sutra, povodom masovne pucnjave u Krakovu, u kojoj je ubijeno najmanje šest osoba.

Poljske vlasti saopštile su da su u pucnjavi u centru Krakova ubijene četiri žene i dva muškarca, a 17 osoba je povređeno, među kojima su dva policajca, kao i sam napadač, koji je ranjen u razmeni vatre sa policijom i priveden, a potom prebačen u bolnicu.

Pretpostavlja se da je napadač pod uticajem krajnje desničarske ideologije ubio šest osoba, javlja Rojters.

U njegovom domu, koji se nalazi oko 200 kilometara severno od Krakova, pronađena su još tri beživotna tela - dve žene i jednog muškarca, rekao je poljski premijer Donald Tusk, navodeći da postoje indicije da su ubijeni članovi uže porodice napadača.

1/21 Vidi galeriju Mesto masovne pucnjave na Glavnom trgu u poljskom Krakovu, gde je naoružani napadač ubio šest osoba i ranio više ljudi, nakon čega je intervenisala policija. Foto: Beata Zawrzel/AP

Tusk je naveo da je korišćena bespilotna letelica kako bi se dobio uvid u situaciju u kući napadača, usled potencijalnih bezbednosnih pretnji.

"Znamo da se u kući možda nalazi značajna količina naoružanja”, rekao je on.

Među ubijenima u pucnjavi je jedan britanski državljanin, a među povređenima su i državljani iz Austrije, Nemačke, Portugala, Rusije i Velike Britanije.

Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski izjavio je da je osumnjičeni imao radikalne, najverovatnije krajnje desničarske stavove.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Košinjak-Kamiš izjavio je da je pucnjava bila teroristički akt usmeren protiv stanovnika i turista.

Poljski predsednik Karol Navrocki izrazio je saučešće porodicama žrtava pucnjave i izrazio očekivanje da će biti utvrđene sve okolnosti "dramatičnih događaja".