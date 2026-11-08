POLJSKA U SUZAMA: Proglašena dvodnevna žalost, u Krakovu ubijeno najmanje šest osoba
- Među žrtvama su četiri žene i dva muškarca, a među povređenima i dva policajca; napadač je ranjen, priveden i prebačen u bolnicu.
- Poljske vlasti navode da je osumnjičeni imao krajnje desničarske stavove, dok je ministar odbrane pucnjavu nazvao terorističkim aktom.
U Poljskoj je proglašena dvodnevna žalost za danas i sutra, povodom masovne pucnjave u Krakovu, u kojoj je ubijeno najmanje šest osoba.
Poljske vlasti saopštile su da su u pucnjavi u centru Krakova ubijene četiri žene i dva muškarca, a 17 osoba je povređeno, među kojima su dva policajca, kao i sam napadač, koji je ranjen u razmeni vatre sa policijom i priveden, a potom prebačen u bolnicu.
Pretpostavlja se da je napadač pod uticajem krajnje desničarske ideologije ubio šest osoba, javlja Rojters.
U njegovom domu, koji se nalazi oko 200 kilometara severno od Krakova, pronađena su još tri beživotna tela - dve žene i jednog muškarca, rekao je poljski premijer Donald Tusk, navodeći da postoje indicije da su ubijeni članovi uže porodice napadača.
Tusk je naveo da je korišćena bespilotna letelica kako bi se dobio uvid u situaciju u kući napadača, usled potencijalnih bezbednosnih pretnji.
"Znamo da se u kući možda nalazi značajna količina naoružanja”, rekao je on.
Među ubijenima u pucnjavi je jedan britanski državljanin, a među povređenima su i državljani iz Austrije, Nemačke, Portugala, Rusije i Velike Britanije.
Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski izjavio je da je osumnjičeni imao radikalne, najverovatnije krajnje desničarske stavove.
Ministar odbrane Poljske Vladislav Košinjak-Kamiš izjavio je da je pucnjava bila teroristički akt usmeren protiv stanovnika i turista.
Poljski predsednik Karol Navrocki izrazio je saučešće porodicama žrtava pucnjave i izrazio očekivanje da će biti utvrđene sve okolnosti "dramatičnih događaja".
Kurir.rs/Agencije