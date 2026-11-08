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Brojni austrijski dnevni listovi i informativni portali preneli su šokantnu tvrdnju britanskog lista Telegraf – da je Moskva navodno odigrala ulogu u padu bivšeg austrijskog kancelara iz redova konzervativaca (ÖVP), Sebastijana Kurca.

Kurc je 2021. godine podneo ostavku nakon optužbi za korupciju – koje je dosledno negirao – a zatim se povukao iz politike.

Prema pisanju medija, pojavio se tajni izveštaj iz Ujedinjenog Kraljevstva, što je izazvalo veliku uznemirenost. Razmere tog uticaja vidljive su u naslovima u austrijskoj štampi. Dnevni list Klajne Cajtung izveštava o ovom eksplozivnom otkriću pod naslovom: "Ruska špijunska mreža navodno – uspešno – srušila Sebastijana Kurca." List Kurier je svoj izveštaj naslovio: Telegraf – Da li je Kurcov pad orkestrirala Moskva?", dok Hojte piše: "Otkriveno! Moskva navodno srušila Sebastijana Kurca".

Za list Osterajh ovo su "eksplozivne optužbe", pa je naslov formulisan kao pitanje: "Da li je Moskva srušila Sebastijana Kurca?" I Der Standard prenosi izveštaj britanskog lista, pod naslovom: "Medijski izveštaj: Marsalek u prepiskama navodno tvrdio da je srušio Kurca." Kronen Cajtung navodi da je "Jan Marsalek navodno srušio Kurca". Svi ovi mediji pozivaju se na izveštaj lista Telegraf.

Foto: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

A evo šta britanski list otkriva: Telegraf piše da je "Moskva bila umešana".

Prema navodima ovog medija, "pribavljeni su dokumenti u kojima ruski obaveštajac Orlin Rusev tvrdi da je učestvovao u uklanjanju Kurca sa kancelarske funkcije".

Takođe se navodi da se u ovom "slučaju" pojavljuje još jedno poznato ime – bivši rukovodilac kompanije Wirecard i navodni ruski špijun Jan Marsalek, koji je trenutno u bekstvu. Marsalek je, prema pisanju austrijskih medija koji se pozivaju na Telegraf, takođe navodno bio uključen u operaciju "uspešnog rušenja" bivšeg austrijskog premijera.

"Kremlj već dugo pokušava..."

Telegraf se poziva na poverljive istražne spise koji navodno sadrže poruke upućene Rusevu. Ovaj ruski obaveštajac je već osuđen za špijunažu u Ujedinjenom Kraljevstvu i trenutno se tamo nalazi u zatvoru. Ono što ostaje nejasno jeste da li je predmetni izveštaj autentičan. Ukoliko se ispostavi da je to tačno, bio bi to jasan dokaz da se Moskva direktno umešala u političko vođstvo jedne države članice Evropske unije, prenosi Telegraf.

Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

U svom izveštaju, ovaj list navodi izjave nekoliko članova britanskog parlamenta. Oni, navodno, te navode shvataju veoma ozbiljno i smatraju ih "zabrinjavajućim", ističući da "Kremlj već dugo pokušava da destabilizuje evropske vlade".

Tokom hapšenja Ruseva, policija je zaplenila stotine hiljada poruka. Navodi se da prepiske sadrže detaljne informacije o operacijama planiranim sa britanske teritorije. Prema pisanju britanskog lista Telegraf, deo tog materijala prosleđen je austrijskim vlastima.

U vezi sa ovim, nadležni navodno istražuju da li je špijun unutar austrijske obaveštajne službe prenosio informacije Marsaleku i Rusima. Kurc je odbio da komentariše navode britanskog lista. Kako prenosi Hojte, izvori bliski bivšem austrijskom kancelaru naveli su da je on uvek smatrao da su optužbe protiv njega politički motivisane, te da je bio šokiran saznanjem da bi one mogle biti povezane sa Rusijom. Austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe je odbilo da komentariše izveštaj Telegrafa.