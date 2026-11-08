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Policija sprovodi opsežnu akciju u poljskom gradu Ostrovjec Šventokšiski, gde je živeo Mihal O, osumnjičen za napad u Krakovu. U pretresu njegovog stana učestvuju i protivterorističke jedinice, a prema informacijama koje je objavio premijer Donald Tusk, tamo su pronađena tela tri osobe - dve žene i muškarca. Kako je naveo, najverovatnije je reč o članovima iste porodice.

Poljski mediji objavili su da su ubijeni Mihalovi roditelji, Renata i Januš O, kao i njegova sestra, koja inače živi u Krakovu, ali je kobnog dana bila u poseti roditeljima.

Foto: Printskrin društvene mreže

Tokom policijske akcije evakuisani su i ostali stanari zgrade. Komšije su šokirane onim što se dogodilo i teško mogu da povežu Mihala sa ubistvima. Njegove roditelje opisuju kao vedre, druželjubive i otvorene ljude.

- Bio sam prijatelj s njegovim roditeljima. Živeli smo vrata do vrata, zajedno smo slavili Nove godine. Bili su tako veseli ljudi. Za razliku od njega - rekao je komšija Zdzislav Šostak za poljski portal Fakt.

1/21 Vidi galeriju Mesto masovne pucnjave na Glavnom trgu u poljskom Krakovu, gde je naoružani napadač ubio šest osoba i ranio više ljudi, nakon čega je intervenisala policija. Foto: Beata Zawrzel/AP

I drugi stanari imaju samo reči hvale za roditelje i sestru. Jedna komšinica prisetila se da je Mihalova sestra radila na kasi u obližnjoj prodavnici lanca Biedronka.

Mihala, međutim, opisuju kao povučenog i neobičnog mladića koji je retko razgovarao sa drugima. Uglavnom je nosio crnu odeću i kapuljaču preko glave.

- Bio je pomalo čudan. Nikada nije razgovarao. Kada bi se setio, što se retko događalo, pozdravio bi se sa nekim. Uvek je imao kapuljaču na glavi - rekao je Šostak.

Drugi komšija dodao je da je Mihal bio distanciran i tužan, za razliku od ostatka porodice.

Stanari tvrde da nikada nisu čuli svađe ni buku iz stana porodice, niti su primetili nešto neobično kobne večeri, kada su ubijene tri osobe.

Foto: Printskrin X

Ipak, jedan od komšija znao je da porodica u stanu ima veću količinu oružja. Prema njegovim rečima, Mihalovi roditelji bili su ljubitelji streljaštva i svake nedelje ujutru odlazili su na obližnje streljane.

- Imali su takvu strast. Oboje su svake nedelje ujutru išli na obližnju streljanu. Meni to nije delovalo opasno - rekao je Šostak.

Komšija je Mihala poslednji put video u petak, dan pre nego što su tela pronađena. Bio je tih kao i obično.

Policija je i tokom noći između subote i nedelje obezbeđivala zgradu, dok je deo područja bio ograđen policijskom trakom. Naoružani policajci sa fantomkama čuvali su ulaz, a stanarima je povratak u stanove dozvoljen nakon ponoći.