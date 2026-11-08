RODITELJI VOLELI ORUŽJE, A SIN IM PRESUDIO: Komšije iznele jezive detalje o monstrumu iz Poljske, "Uvek nosio kapuljaču i ćutao" - Za njegove imali reči hvale
- Policija u Ostrovjecu Šventokšiskom pretresa stan Mihala O, osumnjičenog za napad u Krakovu
- Premijer Donald Tusk naveo je da su u stanu pronađena tela tri osobe, najverovatnije članova iste porodice - dve žene i muškarca
- Komšije porodicu opisuju kao mirnu, dok je Mihal važio za povučenog i neobičnog mladića
Policija sprovodi opsežnu akciju u poljskom gradu Ostrovjec Šventokšiski, gde je živeo Mihal O, osumnjičen za napad u Krakovu. U pretresu njegovog stana učestvuju i protivterorističke jedinice, a prema informacijama koje je objavio premijer Donald Tusk, tamo su pronađena tela tri osobe - dve žene i muškarca. Kako je naveo, najverovatnije je reč o članovima iste porodice.
Poljski mediji objavili su da su ubijeni Mihalovi roditelji, Renata i Januš O, kao i njegova sestra, koja inače živi u Krakovu, ali je kobnog dana bila u poseti roditeljima.
Tokom policijske akcije evakuisani su i ostali stanari zgrade. Komšije su šokirane onim što se dogodilo i teško mogu da povežu Mihala sa ubistvima. Njegove roditelje opisuju kao vedre, druželjubive i otvorene ljude.
- Bio sam prijatelj s njegovim roditeljima. Živeli smo vrata do vrata, zajedno smo slavili Nove godine. Bili su tako veseli ljudi. Za razliku od njega - rekao je komšija Zdzislav Šostak za poljski portal Fakt.
I drugi stanari imaju samo reči hvale za roditelje i sestru. Jedna komšinica prisetila se da je Mihalova sestra radila na kasi u obližnjoj prodavnici lanca Biedronka.
Mihala, međutim, opisuju kao povučenog i neobičnog mladića koji je retko razgovarao sa drugima. Uglavnom je nosio crnu odeću i kapuljaču preko glave.
- Bio je pomalo čudan. Nikada nije razgovarao. Kada bi se setio, što se retko događalo, pozdravio bi se sa nekim. Uvek je imao kapuljaču na glavi - rekao je Šostak.
Drugi komšija dodao je da je Mihal bio distanciran i tužan, za razliku od ostatka porodice.
Stanari tvrde da nikada nisu čuli svađe ni buku iz stana porodice, niti su primetili nešto neobično kobne večeri, kada su ubijene tri osobe.
Ipak, jedan od komšija znao je da porodica u stanu ima veću količinu oružja. Prema njegovim rečima, Mihalovi roditelji bili su ljubitelji streljaštva i svake nedelje ujutru odlazili su na obližnje streljane.
- Imali su takvu strast. Oboje su svake nedelje ujutru išli na obližnju streljanu. Meni to nije delovalo opasno - rekao je Šostak.
Komšija je Mihala poslednji put video u petak, dan pre nego što su tela pronađena. Bio je tih kao i obično.
Policija je i tokom noći između subote i nedelje obezbeđivala zgradu, dok je deo područja bio ograđen policijskom trakom. Naoružani policajci sa fantomkama čuvali su ulaz, a stanarima je povratak u stanove dozvoljen nakon ponoći.
(Kurir.rs/Jutarnji)