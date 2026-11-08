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Poljske vlasti saopštile su da su u pucnjavi u centru Krakova ubijene četiri žene i dva muškarca, a 17 osoba je povređeno, među kojima su dva policajca, kao i sam napadač, koji je ranjen u razmeni vatre sa policijom i priveden, a potom prebačen u bolnicu.

Pretpostavlja se da je napadač pod uticajem krajnje desničarske ideologije ubio šest osoba, javlja Rojters.

U njegovom domu, koji se nalazi oko 200 kilometara severno od Krakova, pronađena su još tri beživotna tela - dve žene i jednog muškarca, rekao je poljski premijer Donald Tusk, navodeći da postoje indicije da su ubijeni članovi uže porodice napadača.

Foto: Printskrin X

Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je 24-godišnji poljski državljanin Mihal Oksinjski koji je u subotu popodne izazvao krvoproliće na Glavnom trgu u Krakovu. On je automobilom došao na trg i pucao na prolaznike, nakon čega je pokušao da pobegne.

Mihal Oksinjski Foto: Printskrin X

Tokom bekstva došlo je do sukoba sa policijom, koja je otvorila vatru i ranila ga, a potom ga savladala i privela. Osumnjičeni je prevezen u bolnicu, gde se nalazi u veoma teškom stanju i podvrgnut je operacijama.

Foto: Printskrin X

Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kirvinjski izjavio je da dosadašnji nalazi ukazuju na to da je napadač imao izrazito radikalne stavove, a istražitelji proveravaju da li su oni povezani sa zločinom.

Prema njegovim rečima, postoje indicije da je bio pod uticajem krajnje desničarskih ideologija.