OVAKO JE POLICIJA UPUCALA MONSTRUMA IZ POLJSKE: Pogledajte vatreni obračun na ulicama Krakova, zločinac ranio nekoliko policajaca! (VIDEO, FOTO)
- Policija je ranila i privela 24-godišnjeg osumnjičenog Mihala Oksinjskog, koji je potom prebačen u bolnicu u teškom stanju.
Poljske vlasti saopštile su da su u pucnjavi u centru Krakova ubijene četiri žene i dva muškarca, a 17 osoba je povređeno, među kojima su dva policajca, kao i sam napadač, koji je ranjen u razmeni vatre sa policijom i priveden, a potom prebačen u bolnicu.
Pretpostavlja se da je napadač pod uticajem krajnje desničarske ideologije ubio šest osoba, javlja Rojters.
U njegovom domu, koji se nalazi oko 200 kilometara severno od Krakova, pronađena su još tri beživotna tela - dve žene i jednog muškarca, rekao je poljski premijer Donald Tusk, navodeći da postoje indicije da su ubijeni članovi uže porodice napadača.
Prema dosadašnjim informacijama, osumnjičeni je 24-godišnji poljski državljanin Mihal Oksinjski koji je u subotu popodne izazvao krvoproliće na Glavnom trgu u Krakovu. On je automobilom došao na trg i pucao na prolaznike, nakon čega je pokušao da pobegne.
Tokom bekstva došlo je do sukoba sa policijom, koja je otvorila vatru i ranila ga, a potom ga savladala i privela. Osumnjičeni je prevezen u bolnicu, gde se nalazi u veoma teškom stanju i podvrgnut je operacijama.
Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kirvinjski izjavio je da dosadašnji nalazi ukazuju na to da je napadač imao izrazito radikalne stavove, a istražitelji proveravaju da li su oni povezani sa zločinom.
Prema njegovim rečima, postoje indicije da je bio pod uticajem krajnje desničarskih ideologija.
Kurir.rs